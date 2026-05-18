Надежды на мир все меньше: что начало происходить на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть утром 18 мая резко пошли вверх на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Рынки отреагировали на атаку иранских дронов по атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, а также на информацию о том, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить сценарии военных действий против Ирана.

Дональд Трамп.

По данным Reuters, стоимость нефти марки Brent по состоянию на утро выросла сразу на 2 доллара – до 111,27 доллара за баррель. Во время торгов котировки поднимались до 112 долларов, что стало самым высоким уровнем с начала мая. Американская нефть WTI также продемонстрировала стремительный рост – до 107,75 доллара за баррель. В пиковый момент цена достигала отметки 108,70 доллара.

Аналитики отмечают, что нефтяной рынок фактически оказался заложником геополитического кризиса. За прошлую неделю Brent и WTI прибавили более 7% после того, как надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном практически исчезли.

Дополнительную тревогу инвесторам принесла информация о неудачных переговорах между Трампом и лидером Китая Си. Пекин, являющийся крупнейшим импортером нефти в мире, не продемонстрировал готовности вмешиваться для деэскалации ситуации.

Особое беспокойство вызвали удары беспилотников по объектам в ОАЭ и Саудовской Аравии. В Эмиратах подтвердили атаку на атомную электростанцию "Барака" и заявили о праве на ответные действия. Саудовская Аравия сообщила о перехвате трех дронов, которые вошли в ее воздушное пространство со стороны Ирана.

Эксперты предупреждают: если США или Израиль нанесут новые удары по Ирану, Тегеран может атаковать критическую энергетическую инфраструктуру Персидского залива. На этом фоне дополнительным фактором роста цен стало решение Вашингтона не продлевать временное разрешение на покупку российской нефти, подпадающей под санкции.

