logo_ukra

BTC/USD

76963

ETH/USD

2120.18

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Надії на мир дедалі менше: що почало відбуватися на Близькому Сході
commentss НОВИНИ Всі новини

Надії на мир дедалі менше: що почало відбуватися на Близькому Сході

Ціни на нафту злетіли до максимумів травня після атаки на атомну станцію в Еміратах та повідомлень про можливу силову операцію США проти Тегерана

18 травня 2026, 11:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Світові ціни на нафту вранці 18 травня різко піднялися на фоні нового витка напруженості на Близькому Сході. Ринки відреагували на атаку іранських дронів по атомній електростанції в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також інформацію про те, що президент США Дональд Трамп має намір обговорити сценарії військових дій проти Ірану.

Надії на мир дедалі менше: що почало відбуватися на Близькому Сході

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними Reuters, вартість нафти марки Brent станом на ранок зросла одразу на 2 долари – до 111,27 долара за барель. Під час торгів котирування піднімалися до 112 доларів, що стало найвищим рівнем із початку травня. Американська нафта WTI також продемонструвала стрімке зростання – до 107,75 доларів за барель. У піковий момент ціна сягала 108,70 долара.

Аналітики зазначають, що нафтовий ринок фактично виявився заручником геополітичної кризи. За минулий тиждень Brent та WTI додали понад 7% після того, як надії на дипломатичне врегулювання конфлікту між США та Іраном практично зникли.

Додаткову тривогу інвесторам принесла інформація про невдалі переговори між Трампом та лідером Китаю Сі. Пекін, який є найбільшим імпортером нафти у світі, не продемонстрував готовності втручатися у деескалацію ситуації.

Особливе занепокоєння викликали удари безпілотників по об'єктах в ОАЕ та Саудівській Аравії. В Еміратах підтвердили атаку на атомну електростанцію "Бараку" і заявили про право на дії у відповідь. Саудівська Аравія повідомила про перехоплення трьох дронів, які увійшли до її повітряного простору з боку Ірану.

Експерти попереджають: якщо США чи Ізраїль завдадуть нових ударів по Ірану, Тегеран може атакувати критичну енергетичну інфраструктуру Перської затоки. На цьому тлі додатковим фактором зростання цін стало рішення Вашингтона не продовжувати тимчасового дозволу на купівлю російської нафти, яка підпадає під санкції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Фінляндії заговорив про новий діалог Європи з РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-more-than-1-after-drone-attack-uae-nuclear-power-plant-2026-05-17/
Теги:

Новини

Всі новини