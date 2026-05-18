Надії на мир дедалі менше: що почало відбуватися на Близькому Сході

Світові ціни на нафту вранці 18 травня різко піднялися на фоні нового витка напруженості на Близькому Сході. Ринки відреагували на атаку іранських дронів по атомній електростанції в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також інформацію про те, що президент США Дональд Трамп має намір обговорити сценарії військових дій проти Ірану.

Дональд Трамп.

За даними Reuters, вартість нафти марки Brent станом на ранок зросла одразу на 2 долари – до 111,27 долара за барель. Під час торгів котирування піднімалися до 112 доларів, що стало найвищим рівнем із початку травня. Американська нафта WTI також продемонструвала стрімке зростання – до 107,75 доларів за барель. У піковий момент ціна сягала 108,70 долара.

Аналітики зазначають, що нафтовий ринок фактично виявився заручником геополітичної кризи. За минулий тиждень Brent та WTI додали понад 7% після того, як надії на дипломатичне врегулювання конфлікту між США та Іраном практично зникли.

Додаткову тривогу інвесторам принесла інформація про невдалі переговори між Трампом та лідером Китаю Сі. Пекін, який є найбільшим імпортером нафти у світі, не продемонстрував готовності втручатися у деескалацію ситуації.

Особливе занепокоєння викликали удари безпілотників по об'єктах в ОАЕ та Саудівській Аравії. В Еміратах підтвердили атаку на атомну електростанцію "Бараку" і заявили про право на дії у відповідь. Саудівська Аравія повідомила про перехоплення трьох дронів, які увійшли до її повітряного простору з боку Ірану.

Експерти попереджають: якщо США чи Ізраїль завдадуть нових ударів по Ірану, Тегеран може атакувати критичну енергетичну інфраструктуру Перської затоки. На цьому тлі додатковим фактором зростання цін стало рішення Вашингтона не продовжувати тимчасового дозволу на купівлю російської нафти, яка підпадає під санкції.

