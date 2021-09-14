Называл вакцинацию заговором: в Израиле от коронавируса умер лидер движения антивакцинаторов

В Иерусалиме, в одном из медицинских учреждений умер организатор общественного движения антивакцинаторов Хай Шаулян. Об этом сообщает The Jerusalem Post .

Пусть Шаулян считал вакцинацию сговору (фото: Facebook Hai Shoulian)

Общественный активист известен тем, что убеждал соотечественников не прививаться от ковида. Он говорил, что нет никакой опасности, поскольку и пандемии не существует. К разрекламированным вакцинам в общественного деятеля этого движения было другое обоснование о том, что сыворотки не дают никакой пользы и что они опасны.

Сам главный антвакцинатор, находясь в медицинском учреждении, говорил, что дышит с помощью аппарата, который поставляет кислород.

По словам Шауляна, чувствовал он себя плохо, без прекращения подачи кислорода ему трудно сделать даже несколько шагов. Жаловался, что постоянно кашляет и что ему не хватает воздуха.

Важно, что этот больной руководитель протестного движения не изменил своей позиции и своих суждений о том, что прививки — это спланированная акция. Предупреждал о запланированном убийстве в случае того, если с ним что-то случится.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что тройная доза Pfizer в четыре раза повышает защиту от коронавируса — израильский МЗ. Эффективность защиты против коронавируса после прививки третьей дозой вакцины в разы выше, чем от вакцинации двумя дозами. При этом, не имеет значения, какой именно вакциной человеку делали прививки. Особенно это видно на людях старше 60 лет. Израильские медработники заявили, что люди, входящие в группы риска, то есть в возрасте старше 60 лет, получили в четыре раза больше защита от коронавируса после прививки третьей дозой, чем он был в них после получения двух прививок.

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