Не Россией единой: Европа хочет покупать газ у другого государства

По словам министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в интервью Bloomberg 3 ноября, некоторые европейские страны высказались по поводу покупки природного газа в Азербайджане. Об этом сообщают в "Бизнес Туркменистане".



Европа планирует закупать газ на Ближнем Востоке, фото из открытых источников

Пока с потенциальными покупателями проводят переговоры. Министр добавил, что есть высокая вероятность подписания новых контрактов. Азербайджан экспортирует газ в страны Европы с прошлого года. Газ поставляется с месторождения Шах-Дениз по Южному газовому коридору (ЮГК), пролегающему от Азербайджана в Италию.



Известно, что вопрос о новых возможностях поставки газа будет рассмотрен во время заседания Консультативного совета ЮГК в 2022 году. В состав совета входят представители компаний и правительств 20 стран.



Южный коридор был создан по инициативе Европейской комиссии. Создавался он для диверсификации источников энергоснабжения благодаря транспортировке газа из Каспийского и Ближневосточного регионов.

Между Туркменистаном и Азербайджаном ранее был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной разведки и разработки углеводородных ресурсов месторождения Достлук, которое находится в Каспийском море.

Как сообщал портал "Комментарии", компания "Газпром" не будет бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины с января 2022 года и по сентябрь. Также компания не будет бронировать мощности трубопровода "Ямал-Европа". Скорее всего, в 2022 году будет полностью запущен газопровод "Северный поток", поэтому Россия решила так поступить. Эксперты рассказали, чего ожидать и что это значит.

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