Не только Россия: кто еще экстренно бросает боевиков на помощь Асаду

Сотни поддерживаемых Ираном иракских боевиков ночью перешли в Сирию, чтобы помочь режиму Башара Асада бороться с повстанцами, захватившими Алеппо. Тегеран пообещал оказать помощь Дамаску. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Ссылаясь на два источника в иракских силах безопасности СМИ отмечает, что по меньшей мере 300 боевиков, в основном из группировок Бадр и Нуджабаа, пересекли границу поздно вечером в воскресенье по грунтовой дороге, чтобы избежать официального пересечения границы.

"Это свежее подкрепление, которое направляется на помощь нашим товарищам на передовой на севере", — сообщил высокопоставленный сирийский военный источник.

Он добавил, что бойцы переправлялись небольшими группами, чтобы избежать авиаударов.

Участие союзных Ирану региональных группировок долгое время было неотъемлемой частью успеха проправительственных сил в подавлении повстанцев, восставших против президента Башара Асада в 2011 году, и они долгое время сохраняли свои базы в Сирии.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что армия Сирии способна противостоять повстанцам, но, говоря о региональных группировках, поддерживаемых Тегераном, он добавил, что "группы сопротивления окажут помощь, а Иран окажет любую необходимую поддержку".

По словам местных жителей и спасателей, сирийское правительство и российские военные самолеты усилили атаки на контролируемые повстанцами районы на северо-западе страны. В том числе был нанесен удар по лагерю перемещенных лиц, в результате которого погибли семь человек.

Читайте также на портале "Комментарии" - обострение в Сирии: США, Британия, Германия и Франция выступили с совместным заявлением.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска бегут из ключевых городов Сирии: детали от ГУР.



