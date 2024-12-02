Не только Россия: кто еще экстренно бросает боевиков на помощь Асаду

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Кравцев Сергей
Сотни поддерживаемых Ираном иракских боевиков ночью перешли в Сирию, чтобы помочь режиму Башара Асада бороться с повстанцами, захватившими Алеппо. Тегеран пообещал оказать помощь Дамаску. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Война в Сирии. Фото из открытых источников
Ссылаясь на два источника в иракских силах безопасности СМИ отмечает, что по меньшей мере 300 боевиков, в основном из группировок Бадр и Нуджабаа, пересекли границу поздно вечером в воскресенье по грунтовой дороге, чтобы избежать официального пересечения границы.
Он добавил, что бойцы переправлялись небольшими группами, чтобы избежать авиаударов.
Участие союзных Ирану региональных группировок долгое время было неотъемлемой частью успеха проправительственных сил в подавлении повстанцев, восставших против президента Башара Асада в 2011 году, и они долгое время сохраняли свои базы в Сирии.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что армия Сирии способна противостоять повстанцам, но, говоря о региональных группировках, поддерживаемых Тегераном, он добавил, что "группы сопротивления окажут помощь, а Иран окажет любую необходимую поддержку".
По словам местных жителей и спасателей, сирийское правительство и российские военные самолеты усилили атаки на контролируемые повстанцами районы на северо-западе страны. В том числе был нанесен удар по лагерю перемещенных лиц, в результате которого погибли семь человек.
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