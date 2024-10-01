Нельзя терять и дня: откуда ЕС призывают срочно уезжать своих граждан

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Авторы материала собрали заявления послов и руководителей министерств иностранных дел стран. Так посол Нидерландов в Ливане Франк Моллен заявил, что оставаться в стране опасно и рекомендовал гражданам уехать, пока это еще возможно.
Он добавил, что пока Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс, поскольку это будет считаться "крайней мерой", к которой "прибегают только тогда, когда действительно не могут сделать ничего другого".
Кроме того, на среду правительство Великобритании зафрахтовало первый эвакуационный рейс из Ливана.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул, что ситуация в Ливане может "быстро ухудшиться".
Министерство иностранных дел Германии заявило, что направило в Бейрут специальный военный самолет "для поддержки отъезда коллег и членов их семей", а также членов немецких организаций-партнеров.
Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал итальянских граждан покинуть Ливан, "воспользовавшись коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим".
Читайте также на портале "Комментарии" — началось то, о чем предупреждали: куда направились израильские войска.
Новости