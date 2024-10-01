Нельзя терять и дня: откуда ЕС призывают срочно уезжать своих граждан

Европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Авторы материала собрали заявления послов и руководителей министерств иностранных дел стран. Так посол Нидерландов в Ливане Франк Моллен заявил, что оставаться в стране опасно и рекомендовал гражданам уехать, пока это еще возможно.

"Уезжайте, пока еще можете", – заявил он.

Он добавил, что пока Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс, поскольку это будет считаться "крайней мерой", к которой "прибегают только тогда, когда действительно не могут сделать ничего другого".

Кроме того, на среду правительство Великобритании зафрахтовало первый эвакуационный рейс из Ливана.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул, что ситуация в Ливане может "быстро ухудшиться".

"Жизненно важно, чтобы вы выехали сейчас, поскольку дальнейшая эвакуация может быть не гарантирована", – подчеркнул он.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что направило в Бейрут специальный военный самолет "для поддержки отъезда коллег и членов их семей", а также членов немецких организаций-партнеров.

"Немецкие граждане, находящиеся в особо опасном положении по состоянию здоровья, также будут вывезены", – говорится в заявлении ведомства.

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал итальянских граждан покинуть Ливан, "воспользовавшись коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим".

"В данный момент хорошо покинуть страну, потому что ситуация действительно сложная, продолжаются боевые действия. Поэтому, для максимальной гарантии, хорошо, чтобы итальянские граждане выехали", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — началось то, о чем предупреждали: куда направились израильские войска.



