logo

BTC/USD

61039.42

ETH/USD

2460.28

LTC/USD

63.58

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Нельзя терять и дня: откуда ЕС призывают срочно уезжать своих граждан
commentss НОВОСТИ Все новости

Нельзя терять и дня: откуда ЕС призывают срочно уезжать своих граждан

Страны ЕС призвали своих граждан покинуть Ливан

1 октября 2024, 16:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Нельзя терять и дня: откуда ЕС призывают срочно уезжать своих граждан

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Авторы материала собрали заявления послов и руководителей министерств иностранных дел стран. Так посол Нидерландов в Ливане Франк Моллен заявил, что оставаться в стране опасно и рекомендовал гражданам уехать, пока это еще возможно.

"Уезжайте, пока еще можете", – заявил он.

Он добавил, что пока Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс, поскольку это будет считаться "крайней мерой", к которой "прибегают только тогда, когда действительно не могут сделать ничего другого".

Кроме того, на среду правительство Великобритании зафрахтовало первый эвакуационный рейс из Ливана.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул, что ситуация в Ливане может "быстро ухудшиться".

"Жизненно важно, чтобы вы выехали сейчас, поскольку дальнейшая эвакуация может быть не гарантирована", – подчеркнул он.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что направило в Бейрут специальный военный самолет "для поддержки отъезда коллег и членов их семей", а также членов немецких организаций-партнеров.

"Немецкие граждане, находящиеся в особо опасном положении по состоянию здоровья, также будут вывезены", – говорится в заявлении ведомства.

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал итальянских граждан покинуть Ливан, "воспользовавшись коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим".

"В данный момент хорошо покинуть страну, потому что ситуация действительно сложная, продолжаются боевые действия. Поэтому, для максимальной гарантии, хорошо, чтобы итальянские граждане выехали", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — началось то, о чем предупреждали: куда направились израильские войска.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости