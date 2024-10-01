Началось то, о чем предупреждали: куда направились израильские войска

Израильские войска приступили в ночь с 30 сентября на 1 октября к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Она имеет название "Северные стрелы". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Армия обороны Израиля. Фото: из открытых источников

В заявлении израильского военного ведомства этой ночью указывается, что силы ЦАХАЛ начали "ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды" против террористических целей "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

Также в ЦАХАЛ отметили, что власти дали команду начать движение войск всего "несколько часов назад".

В Армии обороны Израиля объяснили, что речь идет об "ограниченных, локализованных и целенаправленных наземных рейдах на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов "Хезболлы" на юге Ливана".

"Эти цели расположены в селах возле границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля", — передали в ЦАХАЛ.

Также израильская сторона акцентирует внимание, что военные Израиля действуют в соответствии с методическим планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием. Этот план каждый израильский солдат активно изучал последние несколько месяцев.

Кроме того, израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в этом районе.

"Эти операции были утверждены и проведены согласно решению политического эшелона. Операция "Северные стрелы" продолжится в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Газе и других местах", — рассказали в ЦАХАЛ.

Добавим, как заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраээ в своем Telegram, Армия обороны Израиля "начинает специальную военную операцию на юге Ливана".

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