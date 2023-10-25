Нетаньяху готов отсрочить наземную операцию в Секторе Газа: СМИ узнали причину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее несколько раз анонсировал наземную операцию израильской армии в Секторе Газа, теперь готов отложить ее. Причина такого решения – якобы нужно больше времени для переговоров, которые могут помочь освободить заложников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на источники, уточняет, президент США Джо Байден настаивает, чтобы наземной операции ЦАХАЛ была отложена, чтобы гуманитарная помощь была оказана как можно большему числу палестинцев, а из Сектора Газа смогли выехать более 500 граждан США, которые в том регионе фактически заблокированы.

При этом, как отмечают авторы материала, у Нетаньяху "есть свои причины медлить". Премьер Израиля, несмотря на давление со стороны чиновников, которые требуют быстрых действий против ХАМАС, не склонен к риску.

Axios уточняет, что глава израильского правительство не сильно доверяет военным Израиля, понимая, что последствия вторжения на территорию Газы могут быть весьма плачевными.

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