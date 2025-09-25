Нетаньяху последовал примеру Путина: что сделал во время полета к Трампу

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по пути в США избрал необычный маршрут, избегая большинства европейских стран. Это стало следствием ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), а также обострение отношений между Израилем и рядом европейских государств из-за войны в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Согласно данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, правительственный самолет Нетаньяху 18 сентября вылетел из Тель-Авива в Нью-Йорк для участия в 80-й Генеральной Ассамблее ООН и встречи с президентом США Дональдом Трампом. Однако вместо традиционного маршрута по Западной Европе самолет пролетел над Средиземным морем, ограничившись коротким пребыванием в воздушном пространстве Греции и Италии. Далее он направился через Гибралтарский пролив, минуя Францию и Испанию, что существенно продлило путешествие.

Маршрут самолета Нетаньяху, который обходит страны, где его могут арестовать

Основной причиной такого решения израильского лидера стал ордер МУС, изданный в ноябре 2024 года на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время военных действий в Газе.

Европейские страны, являющиеся членами МУС, юридически обязаны выполнить ордера суда. Это означает, что во время перелета над их территорией, самолет в случае приземления, премьера Израиля могли арестовать. Поэтому маршрут ограничился минимальным контактом с европейским воздушным пространством.

Израиль и США не признают юрисдикцию МУС, однако для большинства европейских государств исполнение решений суда обязательно.

