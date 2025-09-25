Нетаньягу взяв приклад з Путіна: що зробив під час польоту до Трампа

Літак прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на шляху до США обрав незвичний маршрут, уникаючи більшості європейських країн. Це стало наслідком ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), а також загострення відносин між Ізраїлем та низкою європейських держав через війну в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними сервісу відстеження польотів FlightRadar24, урядовий літак Нетаньягу 18 вересня вилетів з Тель-Авіва до Нью-Йорка для участі у 80-й Генеральній Асамблеї ООН та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Однак замість традиційного маршруту через Західну Європу літак пролетів над Середземним морем, обмежившись коротким перебуванням у повітряному просторі Греції та Італії. Далі він попрямував через Гібралтарську протоку, оминувши Францію та Іспанію, що суттєво подовжило подорож.

Маршрут літака Нетаньягу, який оминає країни, де його можуть арештувати

Основною причиною такого рішення ізраїльського лідера став ордер МКС, виданий у листопаді 2024 року на арешт Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних під час воєнних дій у Газі.

Європейські країни, що є членами МКС, юридично зобов’язані виконати ордери суду. Це означає, що під час перельоту над їхньою територією, у випадку приземлення літака, прем’єра Ізраїлю могли заарештувати. Саме тому маршрут обмежився мінімальним контактом із європейським повітряним простором.

Ізраїль і США не визнають юрисдикцію МКС, однак для більшості європейських держав виконання рішень суду є обов’язковим.

