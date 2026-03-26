Никакой стратегии: у Мерца жестко разнесли Трампа из-за войны в Иране

Министр обороны Германии выразил резкую критику в Соединенных Штатах из-за военного конфликта в Иране и призвал к срочному дипломатическому урегулированию ситуации. Свои заявления он сделал во время встречи с австралийским коллегой Ричардом Марлзом в Канберре, столице Австралии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

По словам Писториуса, необходимость дипломатического решения в конфликте стоит на первом месте. Он подчеркнул, что этот призыв адресован не только Тегерану, но и Вашингтону.

"С нами не посоветовались заранее. Это не наша война. И потому, чтобы сделать это совершенно понятным, мы не хотим быть вовлечены в эту войну", – заявил министр.

Позже Писториус продолжил критику подхода США к войне во время выступления в Национальном пресклубе Австралии.

"Нет стратегии, нет четкой цели – и, на мой взгляд, хуже всего: нет стратегии выхода", — сказал Писториус.

Министр обороны отметил опасность нестабильности на Ближнем Востоке, влияющую на весь мир, и подтвердил готовность Германии поддержать любые мирные инициативы.

"И именно поэтому мы готовы обеспечить любой мир. Если мы достигнем прекращения огня, мы обсудим все меры по обеспечению мира, в частности, чтобы гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе", — подчеркнул Писториус.

В то же время, министр подчеркнул экономическую опасность конфликта: война с Ираном может превратиться в настоящую экономическую катастрофу. Это подтверждает и стремительная реакция мировых рынков на эскалацию ситуации.

В Вашингтоне планируют провести новый раунд переговоров с Ираном с целью завершения конфликта уже в ближайшие выходные, 28–29 марта, что может стать первым шагом к стабилизации региона. В то же время Писториус отметил необходимость согласованных действий и четкую стратегию для предотвращения втягивания других государств в конфликт.

