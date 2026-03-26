Жодної стратегії: у Мерца жорстко рознесли Трампа через війну в Ірані

Міністр оборони Німеччини висловив різку критику на адресу Сполучених Штатів через військовий конфлікт в Ірані та закликав до термінового дипломатичного врегулювання ситуації. Свої заяви він зробив під час зустрічі з австралійським колегою Річардом Марлзом у Канберрі, столиці Австралії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post.

За словами Пісторіуса, необхідність дипломатичного рішення в конфлікті стоїть на першому місці. Він підкреслив, що цей заклик адресований не лише Тегерану, але й Вашингтону.

"З нами не порадилися заздалегідь. Це не наша війна. І тому, щоб зробити це абсолютно зрозумілим, ми не хочемо бути втягнутими в цю війну", – заявив міністр.

Пізніше Пісторіус продовжив критику підходу США до війни під час виступу в Національному пресклубі Австралії.

"Немає стратегії, немає чіткої мети – і, на мій погляд, найгірше: немає стратегії виходу", — сказав Пісторіус.

Міністр оборони наголосив на небезпеці нестабільності на Близькому Сході, що впливає на весь світ, і підтвердив готовність Німеччини підтримати будь-які мирні ініціативи.

"І саме тому ми готові забезпечити будь-який мир. Якщо ми досягнемо припинення вогню, ми обговоримо всі заходи для забезпечення миру, зокрема, щоб гарантувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці", — наголосив Пісторіус.

Водночас міністр підкреслив економічну небезпеку конфлікту: війна з Іраном може перетворитися на справжню економічну катастрофу. Це підтверджує і стрімка реакція світових ринків на ескалацію ситуації.

У Вашингтоні планують провести новий раунд переговорів з Іраном з метою завершення конфлікту вже найближчими вихідними, 28–29 березня, що може стати першим кроком до стабілізації регіону. Водночас Пісторіус наголосив на необхідності узгоджених дій і чіткої стратегії для запобігання втягуванню інших держав у конфлікт.

