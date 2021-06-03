Новая правительственная коалиция в Израиле: какие изменения могут произойти

Израильская партия "Эш Атид" Яира Лапида вечером в среду, 2 июня, договорилась о создании правительственной коалиции, в которую войдут, в частности, партия правого толка "Ямина" Нафтали Беннетта и партия "Объединенный арабский список" (Раама) Мансура Аббаса. Также в Израиле состоялись выборы президента. 2 июня парламент избрал главой государства Ицхака Герцога, который с 2013 года возглавлял оппозиционную политсилу “Авода” (Партия труда).

Биньямин Нетаньяху. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Происшедшее называют концом эпохи лидер консервативной партии "Ликуд", премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который занимал эту должность в течение последних 12 лет. Действительно ли это так? Какие изменения могут произойти в Израиле в связи со сменой власти? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова согласна с тем, что эпоха Нетаньяху подходит к концу.

"Он непрерывно руководил государством Израиль последние 12 лет. Израильтяне вложили много сил, чтобы демократическим способом прервать его правление. За последние 2 года выборы в Кнессет в Израиле проводились четырежды. Ликуд стабильно набирал большинство, но недостаточное, чтобы единолично создать правительство. То, с чем не смог справиться Нетаньяху, взял в свои руки его главный конкурент Яир Лапид. Он собрал на переговоры представителей оппозиционных партий, прошедших в Кнессет и после переговоров, было подписано коалиционное соглашение, согласно которому на ближайшие два года премьер-министром Израиля становится представитель правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, а потом это место займет сам Лапид", — отмечает Татьяна Лупова.

По ее мнению, чего точно ждут многие израильтяне от нового правительства – так это нового, более либерального подхода к религиозным вопросам.

"Эта тема в стране стоит очень остро, — уверяет эксперт. — Речь и о штрафах для бизнесменов за нарушение шаббата, и проблеме вступления в брак, право на который определяется позицией религиозных инстанций, и о напряженных отношениях между светскими и религиозными гражданами. Численность ультраортодоксальных евреев неуклонно растет, при этом они не хотят получать образование, мало кто из них работает. Эта ноша – содержать ультраортодоксов — становится непосильной для светской части населения".

Татьяна Лупова отмечает, что новый премьер-министр Нафтали Беннетт родился в Хайфе, его родители иммигрировали в Израиль из Сан-Франциско.

"Беннетт является современным ортодоксальным религиозным евреем. Его жена — шеф-повар по десертам, у пары 4 детей. Он свободно владеет американским английским так как часть детства провел с родителями в Северной Америке, — рассказывает эксперт. — Работая в сфере высоких технологий, Беннетт изучал право в Еврейском университете Иерусалима. В 1999 году он основал стартап, а затем переехал в Нью-Йорк, где в 2005 году продал свою компанию по борьбе с мошенничеством Cyota американской охранной фирме RSA за $145 млн. С 2006 по 2008 годы Нафтали Беннетт был старшим помощником Нетаньяху. С 2013 года Беннет занимал посты министра обороны, образования и экономики в правительствах Нетаньяху, эпоха которого, как мы уже отмечали, подходит к концу".

Политолог-международник Денис Пилаш отмечает, что "Блок перемен" — объединяющая восемь парламентских фракций со всего идеологического спектра оппозиция действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его консервативной партии "Ликуд" — наконец достиг соглашения о создании новой правительственной коалиции. Пост премьер-министра должен перейти к Нафтали Беннетту из правой силы "Ямина", которого через два года сменит Яир Лапид из центристско-популистской "Еш Атид".

"Конец 12-летнего правления Нетаньяху — не единственная перемена. Показательно, что одновременно парламент избрал президентом бывшего лидера оппозиции и левоцентристской Партии труда Ицхака Герцога, известного как умеренный политик и сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта", — обращает внимание эксперт.

Он также акцентирует, что хотя четвертые за два года парламентские выборы в Израиле, наконец, увенчались сменой власти, однако дальнейшие перспективы нового правительства неясны.

"По сути, единственное, что объединяет подписавшие коалиционное соглашение силы — стремление сместить бессменного Нетаньяху, которого уличают в коррупции и выстраивании системы "электорального авторитаризма", подобно Эрдогану в Турции и Орбану в Венгрии. Сторонники самого Нетаньяху подчеркивают, что если подобная коалиция и состоится, то долго не продержится, — отмечает Денис Пилаш. — Действительно, между ее участниками практически нет точек соприкосновения: что может быть общего между левой партией "Мерец" и ультраправой прорыночной "Яминой", между исламистами из "Объединенного арабского списка" (РААМ) и антипалестинскими политиками вроде Беннетта и Либермана?"

Такая разнородность участников неоднократно ставила под угрозу переговоры о формировании нового правительства, напоминает политолог. Так, ярые политические оппонентки, Айелет Шакед из "Ямины" и Мейрав Михаэли из Партии труда ("Авода"), до последнего спорили о порядке ротации в комиссии по назначению судей. А обострение конфликта вокруг Восточного Иерусалима и операция "Страж стен" против сектора Газа вообще поставили под вопрос возможность каких-либо договоренностей с арабскими партиями Израиля (РААМ тогда приостановила участие в коалиционных переговорах, и многие обозреватели считали, что очередная война поможет Нетаньяху удержаться у власти).

"Тем не менее, несмотря на все разногласия и даже угрозы расправы (которые, например, получали депутатка от "Мерец" Тамар Зандберг и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман), оппозиционные силы смогли объединиться, чтобы не допустить очередного премьерского срока Нетаньяху. С учетом антикоррупционных расследований против действующего премьер-министра, это может означать для него уже тюремный срок, — прогнозирует Денис Пилаш. — Поэтому премьер будет до последнего хвататься за власть, рассчитывая во время оформления нового правительства расшатать его поддержку изнутри наиболее неустойчивой компоненты коалиции — некоторых депутатов от "Ямины", что лишит коалицию большинства в Кнессете. Впрочем, перспектива падения Нетаньяху сейчас уже кажется делом ближайшего времени. Другое дело, насколько новая власть сможет сменить проводимый при нем курс, учитывая, что помимо его однозначных противников ("Мерец", "Авода"), в нее войдут силы, идеологически слабо отличимые от "Ликуд" (включая отколовшуюся от последнего партию "Новая надежда")".

Напомним, Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу ночью 21 мая. Договоренности, достигнутые при содействии властей Египта и Катара, приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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