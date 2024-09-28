Новая вспышка на Ближнем Востоке: в чем Нетаньяху отказался прислушаться к Байдену

На этой неделе президент США Джо Байден сказал доверенным лицам и союзникам, что он не верит в то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всерьез намерен прекратить боевые действия с Хезболлой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Один из разговаривавших с Байденом источников сказал, что, по мнению президента, Нетаньяху унизил как госсекретаря Энтони Блинкена, так и самого Байдена своими спорами относительно предложения о прекращении огня с Хезболлой.

Отметим, переговоры под руководством США по соглашению о прекращении огня в Ливане застопорились в последние дни, чтобы убедить Хезболлу отойти на 8-10 километров от северной границы Израиля с Ливаном. По словам двух лиц, информированных о переговорах, участники переговоров считали это важным первым шагом к закреплению предложенного 21-дневного прекращения огня.

Соглашение о прекращении огня имело целью заложить основу для долгосрочного мирного соглашения, но мощный израильский авиаудар в пятницу может полностью перечеркнуть эти усилия.

Стоит напомнить, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту. Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд стран Запада рассматривают возможность эвакуации населения Ливана в случае начала полномасштабной войны страны с Израилем. Убежище людям согласны предоставить Турция и Кипр. Об этом сообщает "Reuters".

Отмечается, что Кипр является ближайшей страной-членом Европейского Союза, расположенной примерно в 264 км от Ливана. Он был в авангарде усилий по оказанию морской помощи Сектору Газа, а в прошлом использовался для координации эвакуации из Ливана.



