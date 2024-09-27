Стало известно, население какой страны готовят к эвакуации: где может вспыхнуть новая война

Ряд стран Запада рассматривают возможность эвакуации населения Ливана в случае начала полномасштабной войны страны с Израилем. Убежище людям согласны предоставить Турция и Кипр. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Война на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Кипр является ближайшей страной-членом Европейского Союза, расположенной примерно в 264 км от Ливана. Он был в авангарде усилий по оказанию морской помощи Сектору Газа, а в прошлом использовался для координации эвакуации из Ливана. В 2006 году в Кипре нашли пристанище почти 60 тысяч беженцев после того, как вспыхнула война в Израиле. Нынешнее потенциальное наземное вторжение Израиля на юг Ливана и ответ со стороны "Хезболлы" в виде ударов баллистическими ракетами и БПЛА, может стать причиной массовой эвакуации как из Ливана, так и из отдельных районов Израиля.

"У нас есть запросы от ряда стран, не только из Европейского Союза, но и из других третьих стран. Мы готовы сыграть эту роль в случае необходимости. Мы сделали это в 2006 году и готовы сделать это снова. Это трудно, но это наш моральный долг", — заявил президент Кипра Никос Христодулидис в интервью Reuters на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Отмечается, что тысячи граждан нескольких стран, включая США, Францию, Великобританию и Германию, живут в Ливане или путешествуют через эту страну. Все они в течение последних месяцев работали над подготовкой планов с Кипром на случай полномасштабной войны.

По словам дипломатов, другие страны, которые не имеют необходимой военной инфраструктуры в регионе, также будут нуждаться в помощи при эвакуации своих граждан.

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