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Главная Новости Мир Ближний Восток Новое испытание COVID-19: Израиль заявил об усилении карантина на неограниченный срок
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Новое испытание COVID-19: Израиль заявил об усилении карантина на неограниченный срок

Лишь за неделю в Израиле подтвердились более 24 000 заражений коронавирусом

сегодня, 21:54
Автор:

Екатерина Белоброва

Правительство Израиля возвращает жесткий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, который вступит в силу с 18 сентября. Об этом сообщает издание  Newsru.co.il.

Новое испытание COVID-19: Израиль заявил об усилении карантина на неограниченный срок

Согласно этим мерам, как минимум на две недели будет введен запрет гражданам отходить от дома на более чем 500 метров. Также запрещено собираться на открытом воздухе в группы более чем в 20 человек, в закрытом пространстве - не более 10 человек. Пока остается под вопросом возможность проводить демонстрации.

В период карантина общественным и частным учреждениям будет запрещен прием посетителей, кроме критических объектов инфраструктуры. На рабочие места разрешено выходить до 30% от коллектива.

Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Также закроются образовательные учреждения.

Спустя две недели жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет ограничена до 50%.

За неделю в Израиле подтвердили более 24 тысяч случаев коронавируса. По состоянию на 13 сентября с начала пандемии в стране заболели 153 759 человек. Активными больными остаются более 38 тысяч пациентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что некоторые страны уже объявили о второй волне пандемии на национальном уровне. 




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