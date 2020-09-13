Новое испытание COVID-19: Израиль заявил об усилении карантина на неограниченный срок

Правительство Израиля возвращает жесткий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, который вступит в силу с 18 сентября. Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Согласно этим мерам, как минимум на две недели будет введен запрет гражданам отходить от дома на более чем 500 метров. Также запрещено собираться на открытом воздухе в группы более чем в 20 человек, в закрытом пространстве - не более 10 человек. Пока остается под вопросом возможность проводить демонстрации.

В период карантина общественным и частным учреждениям будет запрещен прием посетителей, кроме критических объектов инфраструктуры. На рабочие места разрешено выходить до 30% от коллектива.

Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Также закроются образовательные учреждения.

Спустя две недели жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет ограничена до 50%.

За неделю в Израиле подтвердили более 24 тысяч случаев коронавируса. По состоянию на 13 сентября с начала пандемии в стране заболели 153 759 человек. Активными больными остаются более 38 тысяч пациентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что некоторые страны уже объявили о второй волне пандемии на национальном уровне.









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