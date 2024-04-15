О чем договорились Байден и Нетаньяху: будет ли Израиль бить по Иран в ответ

После телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times", ссылаясь на данные источников.

Байден и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Как информирует "NYT", по словам двух израильских чиновников, военный кабинет Израиля должен был собраться в воскресенье в половине дня, чтобы обсудить, как реагировать на иранскую атаку.

По их словам, один из возможных ответов – ответный удар, который предлагали некоторые члены кабинета, – был отменен после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом, а также из-за того, что удары нанесли относительно незначительный ущерб.

Вместе с тем, президент Израиля Исаак Герцог в интервью Sky News заявил, что Израиль "рассматривает все варианты" после нападения Ирана прошлой ночью.

"Это объявление войны... Сейчас, поскольку мы сдержанны, и поскольку мы знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я вполне уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны... Пришло время, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это не может пройти мимо, что это неприемлемо", — сказал Герцог.

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