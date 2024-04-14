Почему вновь накалилась обстановка на Ближнем Востоке: что это значит для Украины

Несмотря на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) частично вывела войска из Сектора Газа, обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась. После того как в сирийском Дамаске израильтяне нанесли удар по иранскому консульству, Иран устроил свою атаку с помощью как беспилотников, так и ракет. Президент США Джо Байден заявил о поддержке Израиля. Почему ситуация в том регионе вновь "погорячела"? Какие есть варианты развития событий? Как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Ближний Восток остается точкой напряжения

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что после террористической атаки ХАМАС против Израиля 7 октября прошлого года, а также ответных действий ЦАХАЛ в Секторе Газа, много говорилось о риске большой войны. О разрастании локального конфликта в региональный, учитывая различие взглядов многих игроков на палестино-израильский конфликт.

"Однако крупные государства прикладывали массу усилий, чтобы такого обострения не произошло. В регион вошли военные корабли США, были предупреждения в адрес Ирана, что Штаты защитят Израиль. И большой войны удалось избежать, – подчеркивает эксперт. – Но на фоне того, что происходит уже полгода в Секторе Газа, произошло обострение в Красном море. Когда хусситы из Йемена, которые, как считается, контролируются Ираном, начали нападать на различные суда. Вызвав ответную реакцию со стороны США и ряда других стран. То есть, отдельные события в любой момент могли привести к обострению ситуации в целом. Что сейчас и произошло".

По словам Олеси Яхно, спусковым крючком Иран называет удары по его объектам в Сирии, якобы нанесенные Израилем 1 апреля. Потому и произведен, как уверяют в Тегеране, удар возмездия в ночь на 14 апреля.

"Выглядело это как демонстрации силы с двух сторон. Иран продемонстрировал, что готов идти на обострение, причем, привлекать к нему и ряд проирански настроенных стран или их части (Хезболла в Ливане, сирийские прокси, йеменские хусситы). Что ракеты и дроны могут полететь с разных территорий. С другой стороны, Израиль и его западные союзники задействовали мощные защитные механизмы. В итоге значительное количество ракет и дронов сбили еще до того, как они вошли в воздушное пространство Израиля. Это было действительно закрытие неба, с участием авиации, ПВО, систем РЭБ и так далее", – акцентирует аналитик.

Ближний Восток, продолжает она, безусловно, остается точкой напряжения. И может мощно вспыхнуть в любой момент.

Не исключает Олеся Яхно и того, что Израиль станут еще больше подталкивать к скорейшему завершению операции в Секторе Газа, чтоб ситуация в регионе начала нормализироваться.

Палестино-израильский конфликт давно требует разрешения, поясняет эксперт. Тем более, что всегда найдутся субъекты, заинтересованные в эскалации в тот или иной момент.

"Для Украины происходящее на Ближнем Востоке, безусловно, важно, – считает Олеся Яхно. – Но пока неясно, как это отразиться на нас. Больше отвлечет внимания от российско-украинской войны, либо, напротив, увяжет ее с ирано-израильской эскалацией? Ускорит ли это выделение со США внешней помощи в общем пакете (Украина, Израиль, Тайвань), либо республиканцы станут продвигать отдельный пакет, только по Израилю? Созреет ли демократический мир для мощного ответа всем авторитарным режимам, включая московский и тегеранский? Думаю, на все эти вопросы мы вскоре получим ответы. Надеемся, что — позитивные для нас и всего цивилизованного мира".

Ситуация не могла не погорячеть

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Ситуация не могла не погорячеть. Иран долго проводил атаки на Израиль через своих прокси. Причем, не только на Израиль. Те же йменские хусситы периодически атаковали корабли израильских союзников — британцев, американцев. В конце концов, Израиль ударил в начале апреля по иранскому консульству в Дамаске, давая понять, что пора прекращать использовать прокси, что в Тель-Авиве прекрасно понимают, кто стоит за агрессивными действиями против Еврейского государства. Во время того удара, кстати, был уничтожен иранский генерал, который как раз отвечал за прокси. На что Иран ответил массированной атакой с использованием сотен ракет и дронов".

Но к этой атаке Израиль и союзники сумели приготовиться, подчеркивает эксперт. Причем, настолько, что порядка ста дронов авиация США и Великобритания перехватила за пределами Израиля. По сбитию баллистических ракет – тоже очень мощный результат ПВО.

сдержат израильский ответ", – говорит Татьяна Попова. "Нет сомнений, что Израиль теперь воспользуется возможностью нанести ответный удар. Скорее всего, не только по военным, но и по ядерным объектам Ирана. Когда именно мы, понятно, не знаем. Но что будет — несомненно. Иран сильно подставился. Его война через прокси не давала Израилю дать прямой и мощный ответ по иранской территории. Теперь же он имеет на это полное право. Не думаю, что заявления США или представителей ООН о том, что нужно быть осторожнее, не допустить дальнейшей эскалации

По ее словам, пока не ясно, как накалившаяся обстановка на Ближнем Востоке повлияет на российско-украинскую войну. С одной стороны, Украина находится в одном пакете с Израилем касательно выделения США внешней помощи. И процесс может ускориться. С другой — республиканцы могут попытаться провести помощь Израилю отдельным законопроектом.

"Что для нас точно плюс – Иран не будет теперь продавать свои баллистические ракеты России, чего мы очень опасались. Да и в целом его поддержка РФ в войне против Украины станет снижаться. Потому что Ирану станет не до того", – прогнозирует Татьяна Попова.

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