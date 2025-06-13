О чем говорит новое обострение на Ближнем Востоке: кто от этого выигрывает

Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions". О чем говорит новое обострение? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Война на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Цены на нефть уже серьёзно выросли и будут и дальше расти

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли заявил, что война Израиля против Ирана надолго, о чем уже заявил премьер Израиля Нетаньяху.

"Это невыгодно ни нам, ни миру в целом. Иран не передавал баллистические ракеты РФ, так что аргумент некоторых экспертов о том, что теперь Ирану будет не до рф и нам это выгодно, не выдерживает никакой критики. "Шахеды" рф уже давно сама производит", – отметил эксперт.

По его словам, очевидные минусы – цены на нефть уже серьёзно выросли и будут и дальше расти, а это значит, что и доходы рф будут расти. Также среди минусов переключение внимания с Украины на войну между Израилем и Ираном. В первую очередь со стороны США.

"Путин, естественно, будет пользоваться этим "окном возможностей" и продолжит летнее наступление. Так что ни о какой "заморозке" боевых действий в краткосрочной перспективе говорить не стоит. Поздравление Рубио с "днем россии" накануне атаки Израиля на Иран, о котором очевидно было известно Вашингтону – очень нехороший знак. Похоже Трамп окончательно принял решение, как он заявил, "позволить детям подраться в парке и пока не разнимать их". Ждём массированного удара баллистическими ракетами со стороны Ирана по Израилю. В ближайшие дни эскалация конфликта будет только нарастать. Как далеко это все зайдёт на данный момент гадать смысла нет. Этого не знает никто", – прокомментировал эксперт.

Важными будут прямые последствия атаки

Политический эксперт Сергей Таран считает, что в данной ситуации есть сразу несколько моментов.

"Из хорошего. Союзник России получает свою войну, поэтому меньше иранского оружия и технологий будет попадать в Россию. Из плохого. Цены на нефть взлетят. У России будет больше денег, по крайней мере сейчас. Кроме того, внимание мира будет смещено от Украины до Ближнего Востока", – отметил эксперт.

Политолог отметил, что, если подходить к вопросу с философской точки зрения, то Израиль атакует Иран, население которого примерно в 9 раз больше, чем Израиля. Хотя Иран имеет большую территорию и ресурсы, Израиль значительно опережает ВВП на душу населения и уровень развития технологий. Словом, в мире все возможно. Меньший может избивать большего.

"Важными будут и прямые последствия атаки. Это определит, надолго ли будет эта новая война", – констатировал Сергей Таран.

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