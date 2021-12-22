ООН планирует выплатить "Талибану" почти 6 миллионов долларов: на что пойдут деньги

Организация Объединенных Наций предлагает выплатить почти 6 миллионов долларов за создание безопасных условий в Афганистане сотрудникам министерства внутренних дел под руководством талибов, руководитель которого находится под санкциями ООН и США и разыскивается ФБР, согласно документу ООН. Об этом сообщает Reuters.

Боец Талибана охраняет улицу в Кабуле - Reuters

Предлагаемые средства будут выплачиваться в следующем году в основном для субсидирования ежемесячной заработной платы охраняющих объекты ООН боевиков "Талибана" и для предоставления им ежемесячной помощи на питание в соответствии с расширением соглашения с бывшим поддерживаемым США афганским правительством.

План подчеркивает постоянную опасность в Афганистане после захвата исламистским "Талибаном" в августе, когда последние американские войска покинули территорию, а также острую нехватку средств, что мешает новому правительству действовать из-за прекращения международной финансовой помощи.

"Организация Объединенных Наций обязана как работодатель укреплять и, при необходимости, дополнять потенциал принимающих государств в условиях, когда персонал ООН работает в опасных областях", — написал в электронном письме заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак в ответ на вопросы Reuters о предложенных платежах. Содержание документа он не возражал.

Несколько экспертов заявили, что предложенные платежи вызывают вопрос о том, нарушают ли они санкции США и ООН в отношении "Талибана" и их высших лидеров, и сможет ли Организация Объединенных Наций выявить перевод средств на другие цели.

"Дело сводится к тому, что нет должного контроля", — сообщил источник, попросивший остаться анонимным.

Среди подпадающих под санкции есть заместитель лидера талибов и глава министерства внутренних дел Сираджудин Хаккани. Он возглавляет сеть Хаккани, фракцию, обвиняемую в одних из самых кровавых атак за 20 лет войны. Соединенные Штаты, утверждающие, что Хаккани близок к Аль-Каиде, предлагают вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту.

Бюджет Миссии ООН по помощи Афганистана (UNAMA) "в настоящее время находится на проверке", но миссия "поддерживает полное соответствие всем режимам санкций ООН", — сказал Хак.

Он не ответил на вопрос о том, будут ли предложенные выплаты нарушать санкции США.

Представитель министерства финансов США заявил, что "Талибан" и сеть Хаккани остаются внесенными в программу антитеррористических санкций правительства США, и что неуполномоченные поддерживающие их люди "рискуют подвергнуться санкциям США".

Чиновник на условиях анонимности отказался комментировать предложение ООН.

Предложенные средства повысят возможность талибов, лишенных денег, защитить около 3500 сотрудников ООН в Кабуле и 10 полевых офисов. Многие пытаются помочь стране с населением 39 миллионов человек справиться с нехваткой продовольствия на фоне сбоя в государственных услугах и ускорившегося экономического коллапса из-за испарения иностранной финансовой помощи.

Предоставленные средства повысили бы заработную плату отдельных членов Талибана на 275-319 долларов в месяц и обеспечили бы ежемесячное пособие в размере 90 долларов на человека, "которое раньше выплачивали только в регионах, но теперь также распространились на Кабул", сказано в документе.

МООНСА потратит дополнительно почти 2 миллиона долларов "на подобные услуги" за пределами бюджета безопасности.

"Система ООН предоставила надбавки персоналу, выполняющему дополнительные услуги безопасности, которые имеют решающее значение для безопасности персонала", – сказал Хак.

Такие средства, по его словам, выплачиваются непосредственно получателям, а не через де-факто органы власти.

Как сообщали ранее "Комментарии", более половины населения Афганистана сталкивается с экстремальным голодом, страшным явлением, которое будет только усиливаться, когда зима охватит разрушенную войной страну, которая сейчас находится под контролем "Талибана".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!