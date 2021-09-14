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ООН выделит 20 млн долларов на поддержку гуманитарной операции в Афганистане

Ранее в ООН были обеспокоены ситуацией в Афганистане

сегодня, 01:14
Автор:

Ольга Чародий

Организация объединенных наций выделит  20 млн долларов на поддержку гуманитарной операции в Афганистане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Генсек отметил необходимость выделения 606 млн долларов, чтобы в течение ближайших четырех месяцев помочь 11 млн людей в стране. 

ООН выделит 20 млн долларов на поддержку гуманитарной операции в Афганистане

Афганистан (фото из открытых источников)

"Сегодня мы объявляем о выделении  20 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для поддержки гуманитарной операции в Афганистане", — сказал он.


По его словам, ООН и гуманитарная система в целом помогают населению Афганистана не только пищей, но и обеспечивают предоставление медицинских услуг. 

"Мы создали надежные механизмы для координации реагирования в рамках развития и гуманитарной помощи, закрепленные по правам человека", — заверил он.


Гутерреш также сообщил, что руководство Талибана ранее пообещало сотрудничать с ООН для обеспечения помощи народу Афганистана. В частности, персоналу и всем работникам ООН должны разрешить выполнять свою работу безопасно — без притеснений, запугивания или страха. 

Ранее в ООН были обеспокоены ситуацией в Афганистане и призвали талибов прекратить наступление, зато предлагали продлить урегулирования конфликта. Также в Организации призвали страны, граничащие с Афганистаном, не закрывать свои границы и принимать афганских граждан, пытающихся убежать.


Напомним, накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке исламистское движение "Талибан" сформировало собственное правительство. По иронии судьбы, министерские портфели получили международные преступники, как, например, лидер террористической организации "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани, которому достался пост министра внутренних дел. "Комментарии" разбирались, какой курс будет проводить Исламский эмират Афганистан и кто станет приоритетными партнерами нового теократического режима. После прихода к власти талибов Афганистан стал третьим в мире теократическим государством, которым руководит духовное лицо, а церковь не отделена от государства. До недавнего времени в мире было два таких государства – Ватикан во главе с Папой Римским Франциском, возглавляющим Римско-католическую церковь, и Исламская Республика Иран во главе с аятоллой Али Хаменеи, лидером иранских мусульман-шиитов. 


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Источник: https://www.un.org/sg/en/node/258992
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