Определена знаковая дата: когда на Ближнем Востоке остановится война

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАС и освобождению заложников, удерживаемых в Газе. Согласование состоялась спустя более семи часов дебатов. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил офис премьер-министра Израиля, а также ряд израильских и мировых СМИ.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Встреча должна была начаться в 15:30, но началась только около 18:30. Группа министров из 33 человек одобрила соглашение после рекомендации, высказанной ранее в пятницу кабинетом безопасности. В правительстве "за" проголосовали 24 министра, 8 — "против". Противниками были министры от партии религиозных сионистов "Оцма Йехудит", а также министры партии "Ликуд" Давид Амсалем и Амихай Чикли.

Поскольку общее заседание Кабмина продолжалось до самого начала шаббата (еврейского дня отдыха и духовного обновления), министры-харедим оставили записки, в которых изложили свою позицию в пользу заключения сделки.

"Правительство утвердило рамки возвращения заложников. Рамки освобождения заложников вступят в силу в воскресенье, 19 января 2025 года", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля

Соглашение должно вступить в силу в воскресенье, поскольку после одобрения у противников решения есть 24 часа, чтобы подать апелляцию в Верховный суд Израиля. И хоть суд Израиля по-прежнему будет рассматривать апелляции израильтян, выступающих против освобождения палестинских заключенных, этот процесс, как ожидается, не помешает вступлению в силу соглашения о прекращении огня в воскресенье.

Ожидается, что трое заложников, удерживаемых в Газе, будут освобождены в первый день. Это станет первой передышкой от войны для палестинцев в Газе за более чем год и позволит доставить гуманитарную помощь в анклав.

Помимо этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Кабмину, что избранный президент США Дональд Трамп полностью поддержал возобновление Израилем войны в случае, если ХАМАС нарушит соглашение до начала второй фазы сделки. Кроме того, Трамп разморозит поставки оружия, которые, по словам Нетаньяху, заморозил уходящий с должность президент США Джо Байден.

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