Ормузский пролив снова на замке: Иран сделал резкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Ормузский пролив снова на замке: Иран сделал резкое заявление

Тегеран обвиняет Вашингтон в «пиратстве» и фактически возвращает пролив под военное управление

18 апреля 2026, 12:37
Кравцев Сергей

Напряжение вокруг Ормузского пролива стремительно нарастает. Иран объявил о возвращении к жесткому военному контролю над транзитом и обвинил США в нарушении свободы судоходства.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По данным Mehr News Agency, представитель Центрального штаба организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что стратегический водный путь вновь находится под полным управлением вооруженных сил. Эти меры, по версии Тегерана, стали ответом на действия США, включая морскую блокаду, которую в Иране назвали "пиратством".

Как сообщает The Guardian, иранское оперативное командование подчеркнуло: режим строгого контроля будет сохраняться до тех пор, пока Вашингтон не восстановит "полную свободу судоходства" для иранских судов.

Фактически это означает, что проход через один из ключевых энергетических маршрутов мира вновь оказался под угрозой. Через Ормуз проходит значительная часть глобальных поставок нефти, и любые ограничения мгновенно отражаются на рынках и логистике.

В заявлении подчеркивается, что ситуация останется неизменной, пока суда, направляющиеся в Иран и обратно, не получат гарантированный доступ к международным маршрутам без ограничений.

Эксперты отмечают, что ужесточение позиции Тегерана может стать новым этапом эскалации в регионе. Усиление военного контроля над проливом повышает риски для судоходства и усиливает неопределенность на энергетических рынках, где любые перебои способны вызвать цепную реакцию.

На фоне взаимных обвинений и отсутствия компромисса Ормузский пролив вновь превращается в одну из самых горячих точек мировой геополитики.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Ормузский пролив снова становится местом напряжения: судовладельцы отказываются рисковать и меняют маршруты, несмотря на заявления Ирана о готовности обеспечить безопасный проход. Об этом сообщает Bloomberg.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/18/middle-east-crisis-live-iran-warns-it-will-close-strait-of-hormuz-if-us-blockade-continues?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69e33ee88f08d396e256db04#block-69e33ee88f08d396e256db04
