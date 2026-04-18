Ормузька протока знову на замку: Іран зробив різку заяву

Напруга навколо Ормузької протоки стрімко наростає. Іран оголосив про повернення до жорсткого військового контролю над транзитом та звинуватив США у порушенні свободи судноплавства.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За даними Mehr News Agency, представник Центрального штабу організації Хатам аль-Анбія заявив, що стратегічний водний шлях знову знаходиться під повним управлінням збройних сил. Ці заходи, за версією Тегерана, стали відповіддю на дії США, включаючи морську блокаду, яку в Ірані назвали піратством.

Як повідомляє The Guardian, іранське оперативне командування підкреслило: режим суворого контролю зберігатиметься доти, доки Вашингтон не відновить "повну свободу судноплавства" для іранських судів.

Фактично це означає, що прохід через один із ключових енергетичних маршрутів світу знову опинився під загрозою. Через Ормуз проходить значна частина глобальних поставок нафти, і будь-які обмеження миттєво відбиваються на ринках та логістиці.

У заяві наголошується, що ситуація залишиться незмінною, поки судна, що прямують до Ірану і назад, не отримають гарантований доступ до міжнародних маршрутів без обмежень.

Експерти зазначають, що посилення позиції Тегерана може стати новим етапом ескалації у регіоні. Посилення військового контролю над протокою підвищує ризики для судноплавства та посилює невизначеність на енергетичних ринках, де будь-які перебої здатні викликати ланцюгову реакцію.

На тлі взаємних звинувачень та відсутності компромісу Ормузька протока знову перетворюється на одну з найгарячіших точок світової геополітики.

