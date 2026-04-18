logo_ukra

BTC/USD

76593

ETH/USD

2375.76

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ормузька протока знову на замку: Іран зробив різку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Ормузька протока знову на замку: Іран зробив різку заяву

Тегеран звинувачує Вашингтон у «піратстві» і фактично повертає протоку під військове управління

18 квітня 2026, 12:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Напруга навколо Ормузької протоки стрімко наростає. Іран оголосив про повернення до жорсткого військового контролю над транзитом та звинуватив США у порушенні свободи судноплавства.

Ормузька протока знову на замку: Іран зробив різку заяву

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За даними Mehr News Agency, представник Центрального штабу організації Хатам аль-Анбія заявив, що стратегічний водний шлях знову знаходиться під повним управлінням збройних сил. Ці заходи, за версією Тегерана, стали відповіддю на дії США, включаючи морську блокаду, яку в Ірані назвали піратством.

Як повідомляє The Guardian, іранське оперативне командування підкреслило: режим суворого контролю зберігатиметься доти, доки Вашингтон не відновить "повну свободу судноплавства" для іранських судів.

Фактично це означає, що прохід через один із ключових енергетичних маршрутів світу знову опинився під загрозою. Через Ормуз проходить значна частина глобальних поставок нафти, і будь-які обмеження миттєво відбиваються на ринках та логістиці.

У заяві наголошується, що ситуація залишиться незмінною, поки судна, що прямують до Ірану і назад, не отримають гарантований доступ до міжнародних маршрутів без обмежень.

Експерти зазначають, що посилення позиції Тегерана може стати новим етапом ескалації у регіоні. Посилення військового контролю над протокою підвищує ризики для судноплавства та посилює невизначеність на енергетичних ринках, де будь-які перебої здатні викликати ланцюгову реакцію.

На тлі взаємних звинувачень та відсутності компромісу Ормузька протока знову перетворюється на одну з найгарячіших точок світової геополітики.

Раніше "Коментарі" повідомляли, що Ормузька протока знову стає місцем напруги: судновласники відмовляються ризикувати та змінюють маршрути, незважаючи на заяви Ірану про готовність забезпечити безпечний прохід. Про це повідомляє Bloomberg.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/18/middle-east-crisis-live-iran-warns-it-will-close-strait-of-hormuz-if-us-blockade-continues?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69e33ee88f08d396e256db04#block-69e33ee88f08d396e256db04
Теги:

Новини

Всі новини