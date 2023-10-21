От Израиля требуют отложить наземную операцию в секторе Газа: кто оказывает давление

США и европейские правительства при посредничестве Катара находятся на постоянной связи с правительством Израиля, убеждая то не идти на эскалацию и отложить анонсированную ранее наземную операцию в секторе Газа. На такой шаг якобы идут из-за того, чтобы провести переговоры с боевиками ХАМАС и освободить как можно больше заложников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Bloomberg" и "The Wall Street Journal", со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Источники, с которыми удалось побеседовать изданиям, рассказали, что в США и ЕС нет стойкой уверенности в том, что боевики ХАМАС могут согласиться и освободить заложников, но пока есть хотя бы небольшая вероятность такого сценария, нужно продолжать переговоры, считают союзники Израиля.

Отмечается, что после серии переговоров Нетаньяху и Байдена Израиль согласился на неопределённый период отложить наземную операцию. Публично Израиль в последние дни изменил свой тон относительно планов операции, предложив более ограниченный подход, который может снизить потери среди мирного населения.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Европа и США не должны позволить РФ заморозить войну в Украине. Сама же Россия явно к этому стремиться, ища помощи у таких же изгоев – то у Ирана, то у Северной Кореи. Выпрашивая подачки у того же Китая. И явно имея отношение к эскалации на Ближнем Востоке, отвлекающей усилия Запада по поддержке Украины. Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что Третья мировая война, начала которой так боится Запад, началась еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию. Не получив тогда достойный отпор от демократического мира, с 2014-го Россия терроризирует Украину, а нынешнее обострение на Ближнем Востоке – это последствия захватнических войн путинского режима. И продолжение точно следует, прогнозирует Данилов. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно данных утверждений и глобального противостояния в мире.



