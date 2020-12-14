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Пашинян назвал условие, при котором уйдет с должности премьера Армении

Несмотря на протесты оппозиции, Никол Пашинян не планирует покидать кресло премьер-министра

сегодня, 13:00
Автор:

Кириєнко Анна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку только при одном условии. Об этом сообщил ресурс Tass.

Пашинян назвал условие, при котором уйдет с должности премьера Армении

Премьер-министр Армении Пашинян не собирается уходить в отставку. Фото: censoru.net

Глава правительства сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты.

"Если народ потребует моего расстрела, то меня надо расстрелять или повесить — хорошо. Но это должно быть мнение народа, а не нескольких отдельных групп", — заявил Никол Пашинян.

Пашинян при этом подчеркнул, что не видит оснований считать протесты в Ереване всенародными.

Тринадцатого декабря ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщили об отставке Пашиняна. Однако эту информацию опровергла пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

Напоминаем, что во вторник восьмого декабря армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с акцией протеста. Люди требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протест начали семнадцать партий страны.

Оппозиция уверена, что заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое подписал Никола Пашинян, стало капитуляцией и предательством. Оппоненты армянского премьера также обвиняют его в экономических и социальных проблемах республики.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что почти месяц назад Служба национальной безопасности Армении заявила, что предотвратила попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Подозреваемым стал экс-глава совета нацбезопасности страны Артур Ванецян. Его обвиняют не только в подготовке убийства, но и в планах узурпировать власть.


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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10248425
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