Patriot больше не спасает: что показали новые удары Ирана по заводах на Ближнем Востоке

Несмотря на массированные удары США и Израиля, Иран сохраняет способность наносить разрушительные ответные атаки и расширяет географию ударов. Об этом сообщает Financial Times, указывая на растущие риски для региональной и мировой экономики.

После атаки Израиля на газовый комплекс "Южный Парс" Тегеран оперативно ответил ракетным ударом по инфраструктуре сжиженного газа в Катаре. По данным источников, серьезные повреждения получили ключевые объекты, а их восстановление может занять до пяти лет.

Как отмечают собеседники издания, во время удара по промышленному узлу "Рас-Лаффан" компании QatarEnergy применялись современные высокоманевренные ракеты. Они смогли обойти американские системы ПВО Patriot, что вызвало обеспокоенность у военных аналитиков. Кроме того, Иран атаковал завод по опреснению воды в Бахрейне, назвав это ответом на действия Израиля.

Отдельное внимание привлек удар по базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – расстояние до цели составляет около 4000 км. Хотя ракеты не достигли объекта, сам факт запуска свидетельствует о значительно большей дальности иранских возможностей, чем предполагалось ранее.

Эксперты предупреждают: даже в случае прямого вмешательства США, включая возможный захват иранских островов или удары по инфраструктуре, Тегеран сохранит потенциал для ответных действий. По их словам, речь идет о заранее разработанных сценариях, формировавшихся десятилетиями со времен ирано-иракской войны.

В Иране также заявляют о применении "новых тактик и систем запуска", способных удивить противников. В то же время аналитики считают, что даже разрушение энергетической системы страны не остановит ракетные и дроновые атаки в краткосрочной перспективе, поскольку у Тегерана остаются значительные запасы вооружений.

