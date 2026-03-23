Patriot більше не рятує: що показали нові удари Ірану по заводах на Близькому Сході
Patriot більше не рятує: що показали нові удари Ірану по заводах на Близькому Сході

Навіть під тисячами ударів Тегеран зберігає ударну міць та демонструє нові дальності атак

23 березня 2026, 14:24
Кравцев Сергей

Незважаючи на масовані удари США та Ізраїлю, Іран зберігає здатність завдавати руйнівних атак у відповідь і розширює географію ударів. Про це повідомляє Financial Times, вказуючи на зростання ризиків для регіональної та світової економіки.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Після атаки Ізраїлю на газовий комплекс "Південний Парс" Тегеран оперативно відповів ракетним ударом по інфраструктурі зрідженого газу в Катарі. За даними джерел, серйозні пошкодження отримали ключові об'єкти, а їхнє відновлення може тривати до п'яти років.

Під час удару по промисловому вузлу "Рас-Лаффан" компанії QatarEnergy застосовувалися сучасні високоманеврені ракети. Вони змогли обійти американські системи ППО Patriot, що викликало занепокоєння військових аналітиків. Крім того, Іран атакував завод із опріснення води в Бахрейні, назвавши це відповіддю на дії Ізраїлю.

Окрему увагу привернув удар по базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані – відстань до мети становить близько 4000 км. Хоча ракети не досягли об'єкта, сам факт запуску свідчить про значно більшу дальність іранських можливостей, ніж передбачалося раніше.

Експерти попереджають: навіть у разі прямого втручання США, включаючи можливе захоплення іранських островів або удари по інфраструктурі, Тегеран збереже потенціал для дій у відповідь. За їх словами, йдеться про заздалегідь розроблені сценарії, що формувалися десятиліттями з часів ірано-іракської війни.

В Ірані також заявляють про застосування "нових тактик та систем запуску", здатних здивувати супротивників. Водночас, аналітики вважають, що навіть руйнування енергетичної системи країни не зупинить ракетні та дронові атаки в короткостроковій перспективі, оскільки у Тегерана залишаються значні запаси озброєнь.

Джерело: https://www.ft.com/content/2c901f4b-b9c8-4fab-8fe1-6b58cb062957
