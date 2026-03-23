Patriot більше не рятує: що показали нові удари Ірану по заводах на Близькому Сході

Незважаючи на масовані удари США та Ізраїлю, Іран зберігає здатність завдавати руйнівних атак у відповідь і розширює географію ударів. Про це повідомляє Financial Times, вказуючи на зростання ризиків для регіональної та світової економіки.

ЗРК Patriot.

Після атаки Ізраїлю на газовий комплекс "Південний Парс" Тегеран оперативно відповів ракетним ударом по інфраструктурі зрідженого газу в Катарі. За даними джерел, серйозні пошкодження отримали ключові об'єкти, а їхнє відновлення може тривати до п'яти років.

Під час удару по промисловому вузлу "Рас-Лаффан" компанії QatarEnergy застосовувалися сучасні високоманеврені ракети. Вони змогли обійти американські системи ППО Patriot, що викликало занепокоєння військових аналітиків. Крім того, Іран атакував завод із опріснення води в Бахрейні, назвавши це відповіддю на дії Ізраїлю.

Окрему увагу привернув удар по базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані – відстань до мети становить близько 4000 км. Хоча ракети не досягли об'єкта, сам факт запуску свідчить про значно більшу дальність іранських можливостей, ніж передбачалося раніше.

Експерти попереджають: навіть у разі прямого втручання США, включаючи можливе захоплення іранських островів або удари по інфраструктурі, Тегеран збереже потенціал для дій у відповідь. За їх словами, йдеться про заздалегідь розроблені сценарії, що формувалися десятиліттями з часів ірано-іракської війни.

В Ірані також заявляють про застосування "нових тактик та систем запуску", здатних здивувати супротивників. Водночас, аналітики вважають, що навіть руйнування енергетичної системи країни не зупинить ракетні та дронові атаки в короткостроковій перспективі, оскільки у Тегерана залишаються значні запаси озброєнь.

