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Перед саммитом ОДКБ и визитом Путина в Армению люди вышли на улицу: что происходит (ВИДЕО)

Армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела протесты в Ереване

сегодня, 23:06
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Автор:

Лиля Воробьева

В Ереване перед саммитом ОДКБ и визитом президента РФ Владимира Путина армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела протесты. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на " Радио Азатутут ".

Перед саммитом ОДКБ и визитом Путина в Армению люди вышли на улицу: что происходит (ВИДЕО)

Протесты в Армении (фото из открытых источников)

Люди на митинге скандировали антироссийские лозунги: "враг ОДКБ" и "враг Россия". Таким образом участники акции отреагировали на то, как военный блок "помог" Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в сентябре. Тогда ОДКБ не предоставил ни одной поддержки стране.

Один из членов оппозиционной партии открыто заявил, визит политиков недружественных и "враждебных Армении" стран-членов ОДКБ, в том числе, и Путина, должен получить ответную реакцию. Следовательно, партия собирается провести митинги и 23 ноября.

Известно, что 23 ноября в Ереване стартует саммит ОДКБ. На заседании будут обсуждаться совместные мероприятия по оказанию помощи Армении.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что почему в конфликте с Азербайджаном "жертвой" не могут быть армяне. В 1991–1993 годах армянские вооруженные формирования с участием 366 полка и 622 отдельного батальона русской армии оккупировали 20% суверенной территории Азербайджана. В сообщении Комиссии Европейского Сообщества от 31.05.1995 отмечалось: "В случае Азербайджана 20% национальной территории находится под оккупацией, включая значительную часть территории за пределами Нагорного Карабаха". Армения с участием вооруженных сил РФ оккупировала земли Азербайджана, опираясь на армянских сепаратистов в Карабахе. Были оккупированы не только местности, на которые первоначально претендовали эти сепаратисты, но и 7 районов Азербайджана, признанные международным сообществом суверенными азербайджанскими территориями.

 



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Источник: https://rus.azatutyun.am/a/32144082.html
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