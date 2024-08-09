Переговоры и прекращении огня: действительно ли Израиль готов остановить войну

Израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Уже также стало известно, что Переговоры намечены на 15 августа.

Израиль согласно предложению США и посредников, отправит свою делегацию в место, которое будет определено.

В ходе встречи стороны должны финализировать детали по выполнению рамочного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Ранее, 8 августа, на сайте Белого дома было опубликовано совместное заявление президентов США Джо Байдена, лидера Египта Абделя Ас-Сиси и эмира Катара Тамима Аль Тани.

Именно в этом документе обе стороны войны призвали встретиться в четверг, 15 августа, в Дохе (столица Катара) или Каире (столица Египта), чтобы закрыть все пробелы и начать реализацию соглашения "без дальнейших задержек".

По данным издания The Times of Israel, в секторе Газа остаются 111 из 251 заложника, похищенных ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года, также там находятся двое гражданских израильтян (с 2014 и 2015) и тела двух солдат, убитых в 2014 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Ирана сделали заявление об ответе на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Он был ликвидирован 31 июля.

Так, министр иностранных дел Ирана Бакери Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании "в нужное время и должным образом".

Это заявление прозвучало после дня интенсивной дипломатии на Ближнем Востоке и во время экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (OIC). Она представляет 56 государств Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Центральной Азии и Индийского субконтинента, которые встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить растущее напряжение на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что рассчитывает на поддержку членов (OIC).



