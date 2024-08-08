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В Иране передумали давать быстрый ответ Израилю: что заявили

В МИД Ирана интригующе заявили, что ответ на убийство Хании будет "в нужное время"

сегодня, 13:12
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Кравцев Сергей

В МИД Ирана сделали заявление об ответе на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Он был ликвидирован 31 июля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euronews".

В Иране передумали давать быстрый ответ Израилю: что заявили

Иран. Фото: из открытых источников

Так, министр иностранных дел Ирана Бакери Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании "в нужное время и должным образом".

Это заявление прозвучало после дня интенсивной дипломатии на Ближнем Востоке и во время экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (OIC). Она представляет 56 государств Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Центральной Азии и Индийского субконтинента, которые встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить растущее напряжение на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что рассчитывает на поддержку членов (OIC).

"Действия Ирана не только защита его суверенитета и национальной безопасности, но и защита стабильности и безопасности всего региона", — констатировал дипломат.

Организация исламского сотрудничества заявила, что блок считает Израиль "полностью ответственным за жестокое нападение", которое он назвал "серьезным нарушением суверенитета Ирана". Но OIC не одобрила военные действия Ирана.

В свою очередь, Израиль сообщил как Хезболлы, так и Ирану, что любой вред гражданскому населению в стране "будет красной линией, что приведет к непропорциональному ответу".

Стоит отметить, лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в конце июля. Это стало новым витком эскалации в отношениях Ирана и Израиля.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль, однако США все еще ждут какой-то реакции Тегерана на убийство лидера ХАМАС. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




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Ігор

сегодня, 12:19

Залагодили щоб мати сили розпалювати в Україні з нею можна так робити. Чомусь їм не треба: на шашлики у травні, кордони 1991, суд у Гаазі, та подібна брехня 95.


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