В Иране передумали давать быстрый ответ Израилю: что заявили

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Кравцев Сергей
В МИД Ирана сделали заявление об ответе на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Он был ликвидирован 31 июля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euronews".
Иран. Фото: из открытых источников
Так, министр иностранных дел Ирана Бакери Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании "в нужное время и должным образом".
Это заявление прозвучало после дня интенсивной дипломатии на Ближнем Востоке и во время экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (OIC). Она представляет 56 государств Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Центральной Азии и Индийского субконтинента, которые встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить растущее напряжение на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Ирана заявил, что рассчитывает на поддержку членов (OIC).
Организация исламского сотрудничества заявила, что блок считает Израиль "полностью ответственным за жестокое нападение", которое он назвал "серьезным нарушением суверенитета Ирана". Но OIC не одобрила военные действия Ирана.
В свою очередь, Израиль сообщил как Хезболлы, так и Ирану, что любой вред гражданскому населению в стране "будет красной линией, что приведет к непропорциональному ответу".
Стоит отметить, лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в конце июля. Это стало новым витком эскалации в отношениях Ирана и Израиля.
Читайте также на портале "Комментарии" — Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль, однако США все еще ждут какой-то реакции Тегерана на убийство лидера ХАМАС. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
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Ігор
сегодня, 12:19
Залагодили щоб мати сили розпалювати в Україні з нею можна так робити. Чомусь їм не треба: на шашлики у травні, кордони 1991, суд у Гаазі, та подібна брехня 95.