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План Путина продолжает рушиться: союзник РФ начал эвакуацию своих военных из Сирии

NYT пишет о том, что Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии на фоне наступления повстанцев

7 декабря 2024, 13:20 comments1027
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Кравцев Сергей

Иран приступил к эвакуации своего военного командования и персонала из Сирии. Такие действия одного из ключевых союзников Дамаска Тегерана могут говорить о невозможности помочь президенту Башару Аль-Асаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

План Путина продолжает рушиться: союзник РФ начал эвакуацию своих военных из Сирии

Война в Сирии. Фото из открытых источников

О начале вывоза иранских военных и членов персонала из Сирии американским СМИ рассказали региональные чиновники и три иранских чиновника.

Отмечается, что уже были эвакуированы в соседние Ирак и Ливан старшие командиры сил "Кудс" (букв. "Иерусалимские силы"), которые являются одной из пяти внешних ветвей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранские официальные лица и региональные чиновники рассказали журналистам, что эвакуировали персонал гвардейцев, часть иранского дипломатического персонала, их семьи и иранских гражданских лиц.

"Иранцы начали покидать Сирию в пятницу утром, сообщили официальные лица на условиях анонимности для обсуждения деликатного вопроса", — пишет NYT.

Сообщается также об эвакуации в посольстве Ирана в Дамаске и на базах КСИР.

Часть подлежащих эвакуации перемещают самолетами в Тегеран, а другие отправляются наземными путями в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

По словам иранского аналитика Мехди Рахмати, консультирующего официальных лиц по региональной стратегии, Тегеран "начинает эвакуировать свои силы и военный персонал, потому что мы не можем воевать как совещательные и вспомогательные силы, если сирийская армия сама не хочет воевать".

"Суть состоит в том, что Иран понял, что он не может сейчас справиться с ситуацией в Сирии с помощью какой-либо военной операции, и этот вариант не рассматривается", — добавил он в разговоре с представителями СМИ.

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/12/06/world/middleeast/iran-syria-evacuation.html
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