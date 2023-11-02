Почему худшее в войне на Ближнем Востоке еще впереди: что заявил лидер ХАМАС

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал ожесточенное масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских – детей, женщин, стариков. Он пообещал, что палестинская террористическая группировка не собирается останавливаться или пересматривать свои планы. Именно поэтому повторение подобных атак стоит ждать в будущем, ведь цель у ХАМАСа одна – полное уничтожение Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад. Фото из открытых источников

Гази Хамад назвал Израиль страной, которой нет места на планете, ведь она якобы представляет угрозу арабской и исламской нации.

Лидер террористов назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его надо "стереть с лица земли".

Гази Хамад также задали прямой вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, на что лидер боевиков однозначно ответил: "Да, конечно".

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке, спровоцированное атакой ХАМАС на Израиль и последующими ответными действиями израильской армии (ЦАХАЛ), длится уже четвертую неделю. Наступление ЦАХАЛ в секторе Газа происходит на данный момент с трех сторон, но без некого мощного натиска. Какова вероятность, что в противостояние Израиля и ХАМАС вступит некая третья сторона? Угрозы ранее звучали со стороны Ирана, не исключено участие Турции. Те же Штаты отправили на Ближний Восток немалые силы, а также предупреждают о "повышенном риске" распространения конфликта, напоминая об ударах по военным базам США боевиками, поддерживающими Иран. Как события в ближневосточном конфликте могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



