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Почему худшее в войне на Ближнем Востоке еще впереди: что заявил лидер ХАМАС

ХАМАС подтвердил, что будет повторять атаки, пока не уничтожит Израиль

сегодня, 09:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал ожесточенное масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских – детей, женщин, стариков. Он пообещал, что палестинская террористическая группировка не собирается останавливаться или пересматривать свои планы. Именно поэтому повторение подобных атак стоит ждать в будущем, ведь цель у ХАМАСа одна – полное уничтожение Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Почему худшее в войне на Ближнем Востоке еще впереди: что заявил лидер ХАМАС

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад. Фото из открытых источников

Гази Хамад назвал Израиль страной, которой нет места на планете, ведь она якобы представляет угрозу арабской и исламской нации.


Лидер террористов назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его надо "стереть с лица земли".

Гази Хамад также задали прямой вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, на что лидер боевиков однозначно ответил: "Да, конечно".  

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке, спровоцированное атакой ХАМАС на Израиль и последующими ответными действиями израильской армии (ЦАХАЛ), длится уже четвертую неделю. Наступление ЦАХАЛ в секторе Газа происходит на данный момент с трех сторон, но без некого мощного натиска. Какова вероятность, что в противостояние Израиля и ХАМАС вступит некая третья сторона? Угрозы ранее звучали со стороны Ирана, не исключено участие Турции. Те же Штаты отправили на Ближний Восток немалые силы, а также предупреждают о "повышенном риске" распространения конфликта, напоминая об ударах по военным базам США боевиками, поддерживающими Иран. Как события в ближневосточном конфликте могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.timesofisrael.com/hamas-official-says-group-aims-to-repeat-oct-7-onslaught-many-times-to-destroy-israel/?fbclid=IwAR2o7ud9PWED4Yf0j7meuXX4XyAmtLyBaqpaMH1_gvP5uwlB3MhXCzz9CZI
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