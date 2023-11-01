Сколько продлится и чем завершится обострение на Ближнем Востоке

Обострение на Ближнем Востоке, спровоцированное атакой ХАМАС на Израиль и последующими ответными действиями израильской армии (ЦАХАЛ), длится уже четвертую неделю. Наступление ЦАХАЛ в секторе Газа происходит на данный момент с трех сторон, но без некого мощного натиска. Какова вероятность, что в противостояние Израиля и ХАМАС вступит некая третья сторона? Угрозы ранее звучали со стороны Ирана, не исключено участие Турции. Те же Штаты отправили на Ближний Восток немалые силы, а также предупреждают о "повышенном риске" распространения конфликта, напоминая об ударах по военным базам США боевиками, поддерживающими Иран. Как события в ближневосточном конфликте могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Наземная операция в Секторе Газа будет продолжаться

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:

"Пока что большинство государств старается удержаться от того, чтобы масштабировать эту войну. Потому что для региона это ничего хорошего не сулит. Причем, для всех его государств – как для Израиля, так и для его соседей".

При этом, отмечает эксперт, организаторы нападения ХАМАС на Израиль, все, кто поддерживал ХАМАС, уже получили свои профиты. Прежде всего – разрушение так и не созданной политической конструкции по сдерживанию Ирана. Полумесяца из Турции, Израиля и Саудовской Аравии.

"Эти три государства активно коммуницировали последние месяцев восемь. По замыслу США улучшение отношений между ними сдерживало бы ХАМАС от распространения своего влияния в регионе. Сейчас этот план сорван", – констатирует Игорь Тышкевич.

Он акцентирует, что наземная операция в Секторе Газа усложняется тем, что данная территория чрезвычайно перенаселена.

"Плотность населения там – больше 5 тысяч человек на квадратный км. Как минимум в десять раз выше, чем в Израиле. И примерно в 80 раз выше, чем в Украине. Соответственно, любые удары по объектам ХАМАС приводят к колоссальному числу жертв среди мирных жителей", – поясняет собеседник "Комментариев".

А призывы Израиля к жителям северной части Сектора Газа эвакуироваться в южную (где и так живет 2,2 млн человек) по понятным причинам не находят отклика у почти миллиона жителей северной части. Это физически нереально, тем более, что инфраструктура там и так почти не работает, рассказывает эксперт.

"Между тем, ХАМАС выгодны жертвы среди мирных жителей. Потому что тогда проявляется такое явление как солидарность с погибшими. Особенно – с невинными жертвами. Учитывая солидарность между частью стран исламского мира, а также их общее негативное отношение к Израилю — это выливается в усиление антиизраильских настроений", – подчеркивает Игорь Тышкевич.

Он обращает внимание, что Израиль и так оттягивал наземную операцию, чтобы избежать роста жертв с предсказуемо катастрофическими дипломатическими последствиями. Но она всё же началась.

"Вопрос теперь — сколько продлится и чем завершится, – акцентирует эксперт. – Идеальный вариант – у ЦАХАЛ получится завершить ее в адекватные сроки, после чего поучаствовать либо стимулировать создание некого гуманитарного плана для создания в Секторе Газе нормальных условия для жизни. Тогда в течение нескольких лет возможно восстановление контактов Израиля с той же Саудовской Аравией. Если же операция затянется, то на этой внешнеполитической комбинации можно ставить крест".

Интересна, по мнению Игоря Тышкевич, позиция Турции. На начальном этапе она была достаточно сдержана.

Что для Израиля является негативным результатом". "Союзник Турции – Азербайджан – скорее был даже склонен поддерживать Израиль, – подчеркивает эксперт. – Но большое количество жертв среди мирного населения Газы сместило вектор с погибших израильских гражданских в результате атаки ХАМАС. Как следствие – активизировался Иран в информационном поле, другие государства. А между Ираном и Турцией есть конкуренция за лидерством в данном регионе. Анкара не могла допустить, чтобы Тегеран усилил свое влияние – политическое, гуманитарное, идеологическое. Соответственно, Эрдоган, пусть и одним из последних, занял чуть ли не наиболее резкую в регионе пропалестинскую позицию

Игорь Тышкевич дал такой прогноз: наземная операция в Секторе Газа будет продолжаться; ХАМАС, Иран и их союзники продолжат апеллировать к исламскому миру; Израиль постарается заручиться поддержкой условного Запада.

"И мы возвращаемся фактически к разделу региона на условно прозападный Израиль и враждебно к нему настроенные арабские государства. Ситуация 70-х годов прошлого века", – резюмирует эксперт.

Никакая третья сторона в конфликт не втянется

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что палестино-израильский конфликт за почти четыре недели продемонстрировал, что его пытаются держать в некоторых рамках.

"В первую очередь, это касается Израиля. Он не пошел на скоропалительную широкомасштабную антитеррористическую операцию в Секторе Газа. Называются разные причины. Но главное, что ЦАХАЛ проявляет определенную сдержанность. Да, во время обстрелов есть немало погибших гражданских. Но всё могло быть еще хуже, начни израильские военнослужащие практически сразу мощную "зачистку" на земле", – уверен эксперт.

Он считает, что определенная сдержанность связана с тем, чтобы не спровоцировать другие стороны ввязаться в конфликт. Что было бы на руку ХАМАС.

А такие мощные страны как те же Турция или Иран открыто высказывают поддержку ХАМАС. И открыто же угрожают Израилю и тем же США", – подчеркивает Влад Волошин. "Свое желание стать частью конфликта открыто выражают (в том числе обстрелами) такие прокси как ливанская "Хезболла", йеменские хусситы

По его мнению, на данный момент продолжается игра мышцами. А конфликт в нынешней стадии напоминает кипящий котел.

"Но все, кто пытаются в нем что-то "варить" понимают – если туда что-то еще долить, получившееся "варево" может выплеснуться, погасив даже очаг, на котором бурлит котел. Ряд государств, косвенно втянутых в конфликт (и страны Запада, поддерживающие Израиль, и Иран с Турцией, занимающие другую сторону, и Россия, которой вообще выгодно увеличение "горячих точек"), предпочитают пока ничего в этот котел не добавлять. При этом та же РФ явно заинтересована, чтобы ближневосточный конфликт максимально затянулся", – подчеркивает полковник.

То, что ХАМАС демонстрирует готовность к неким переговорам, что дипломаты и руководители разных стран снова и снова посещают Израиль и соседние государства, подтверждает, что основная масса игроков заинтересована в купировании конфликта, поясняет Влад Волошин. В том, чтоб он не выплеснулся за рамки Сектора Газа.

"Учитывая это, есть надежда, что никакая третья сторона в конфликт не втянется. Прокси — да, но не то или иное государство. Но не исключены очаги напряжения в других точках — Сирия, Саудовская Аравия, Ливан", – прогнозирует эксперт.

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