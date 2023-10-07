Почему именно сейчас ХАМАС напал на Израиль – может ли быть причастен Кремль

Утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эскалация конфликта между Израилем и Сектором Газа

Боевики ХАМАС не имеют шанса на успех

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда напоминает, что осень – традиционная пора для обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, очевидны аналогии с октябрьской войной Судного дня, которая случилась 50 лет назад.

"Думаю, ХАМАС именно поэтому "отпраздновал" своей атакой данный юбилей 7 октября. Как, кстати, и день рождения Путина (российскому диктатору исполнился 71 год), ведь не секрет, что советская и российская власть традиционно прикармливали различные террористические группировки", – отмечает эксперт.

По его мнению, боевики ХАМАС, воюя против регулярной израильский армии, не имеют шанса на успех. Но при этом призывает помнить, что практика шахедов (как тех, кто умирает в бою и попадает в мусульманский рай) для мусульманского мира является актуальной.

"Конечно, есть риск, что этот конфликт отвлечет внимание от российско-украинской войны. Так что наши дипломаты должны действовать активнее, – считает Евгений Магда. – Логика военных конфликтов на Ближнем Востоке подсказывает, что там не будет долгого противостояния. По крайней мере, нынешнее – это противостояние не соотносимых по силе противников. И Израиль будет уничтожать боевиков не только на собственной территории, но и стараться наносить удары по палестинским поселениям. На что (и на это также рассчитывает ХАМАС) уже будет реагировать мировое сообщество".

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос уже отметил, что будет серьезная угроза для правительства Беньямина Нетаньяху, который созвал экстренное заседание Кабинета министров по вопросам безопасности. И Евгений Магда согласен с такой оценкой.

на то, что происходит на Ближнем Востоке. Впрочем, повестка дня в мировых медиа меняется довольно быстро. Об этом тоже не следует забывать". "Позиции Нетаньяху и так достаточно шаткие. И нынешний военно-политический кризис нанесет серьезный удар. Но я уверен, что государство Израиль с ситуацией справится. Вопрос в том, какие будут глобальные последствия, – подчеркивает эксперт. – Мир объективно переключил свое внимание от войны в Украине, от ситуации в Палате представителей США

Евгений Магда считает, что нападение ХАМАСа на Израиль можно также рассматривать как попытку Кремля интернационализировать российско-украинскую войну. И показать, что в мире происходят глобальные перемены.

"То, что за ХАМАС стоит Иран – общеизвестно. Соответственно, нужно делать определенные выводы", – констатирует эксперт.

Важно, чтобы на происходящее правильно отреагировал весь мир

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

"Лидеры террористических организаций явно посвятили свое нападение 50-летию войны Судного дня. Когда Израиль достаточно успешно действовал против своих врагов, сражаясь тогда против Сирии и Египта. Сейчас мы видим месть арабских террористов".

У Израиля, отмечает эксперт, одна из лучших в мире разведок и армий. Но был неучтен эффект внезапности и массовости. А также то, что противник учится, совершенствуется.

"Ранее арабские боевики несколько раз прощупывали знаменитую израильскую систему противоракетой обороны "Железный купол". И сделали определенные выводы. К примеру, что "купол" прорывается от многочисленных одновременных ударов, которые идут в одном направлении, по одной цели. Это они и осуществили сегодня, начав тут же прорыв по суше и морю", – поясняет Влад Волошин.

По его мнению, атаку эту во многом спровоцировало и то, что мировое сообщество адекватно не отреагировала на российскую агрессию против Украины. И это, акцентирует эксперт, дало "зеленый свет" тем, кто хочет менять границы силой. Кто делает ставку на террор.

"Я не исключаю, что могут вспыхнуть другие горячие точки, притушенные территориальные конфликты. Это и Кореи, и Китай-Тайвань, и Африка, – предупреждает полковник. – Понятно, что мы сочувствуем израильскому народу. Но и делаем выводы, что, имея даже такую мощную ПРО и ПВО, как у Израиля, сложно противостоять массированным ракетным ударам".

У Влада Волошина нет сомнения, что Израиль успешно проведет уже объявленную контртеррористическую операцию "Железные мечи". И, что будет попытка не только отбить захваченные террористами израильские территории, но и в целом подавить ХАМАС как движение.

"Важно, чтобы на это правильно отреагировал весь мир. А правильная реакция — нужно давить в зародыше агрессивные, террористические намерения как определенных организаций, так и государств, – отмечает эксперт. – Тут явные параллели с российско-украинской войной. Мировое сообщество должно сейчас усилить поддержку Украины, чтобы пожар войны не охватывал весь мир. Нам важно получить оружие, которым мы сможем адекватно отвечать врагу. И системы ПВО, и дальнобойные ракеты, и самолеты, и многое другое. На примере Израиля и Украины, которые обязательно должны победить, важно показать, что в мире существуют закон и порядок, а любая агрессия будет жестко наказана".

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