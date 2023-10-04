Отправлен в отставку спикер Палаты представителей США Маккарти, который критиковал помощь Украине

Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его отставка была инициирована из-за договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на результаты голосования Палаты представителей США.

Кевин Маккарти. Фото: из открытых источников

За такое решение по Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили – 210. Стоит отметить, что это первый случай в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

Словно по команде за это решение проголосовали демократы, отдав все голоса, которые у них есть, хотя еще накануне голосования в американских СМИ было много предположений о том, не попытаются ли представители команды Байдена в последний момент передумать, не проголосовав, как ранее договаривались, что могло бы дать шанс Маккарти избежать отставки. В СМИ обсуждалось, что Маккарти могли выдвинуть ряд условий, в том числе и поддержку предоставления помощи Украине.

Интересно, что инициаторами отставки Маккарти выступили как раз не демократы, а республиканцы. Однопартиец Маккарти Мэтт Гетц стал инициатором поднятия вопроса. Причина, как объяснил сам Гетц, в том, что Маккарти не допустил остановку финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

Эксперты уже предупреждают, что американскую политику и дальше продолжит "штормить". Все дело в том, что найти нового спикера будет очень сложно. Демократическая партия имеет меньшинство в Палате представителей, так что на кресло спикера претендовать не может. А вот внутри Республиканского лагеря свои дрязги. Им то и Маккарти удалось утвердить на пост спикера лишь с 15-й попытки. Не факт, что теперь пройдет все гладко.

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как Киев не дождался позитивного для себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, уверяя, что сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Между тем, со стороны политиков-республиканцев идут меседжи в стиле – надо больше внимания внутриамериканским проблемам, а не Украине. А тут еще и известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск делает язвительные выпады в адрес украинского руководства. И хоть Белый дом обещает продолжать поддержку, а у Пентагона якобы осталось еще более 5 млрд долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины, проблемы – налицо. Что срочно должно делать наше высшее военно-политическое руководство, чтобы исправить ситуацию? Следует ли ожидать в ближайшее время каких-то радикальных шагов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



