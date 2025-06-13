Почему произошло обострение между Израилем и Ираном: какие варианты развития ситуации

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Кравцев Сергей
Израиль в ночь на пятницу 13 июня нанес удары по целям в Иране. Власти страны заявили, что атаковали объекты иранской ядерной программы. В результате ночных атак убит глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами. В ответ Иран, заявили в ЦАХАЛ, выпустил в сторону Израиля 100 дронов. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Почему произошла эта атака? И какие могут быть дальше варианты развития ситуации? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что Израиль действительно мощно атаковал территорию Ирана. И первые волны ракетных ударов были успешными. Как с точки зрения поражения ядерных объектов, так и с точки зрения уничтожения части систем ПВО и убийства ряда руководителей КСИР и ВС Ирана.
Он отмечает, первый вариант – если стороны ограничатся краткосрочной эскалацией.
по его словам, также возможен сценарий – затяжной конфликт. Это означает, что Израиль и Иран не менее нескольких недель обмениваются ударами. При это Иранская сторона пытается активизировать своих партнёров в регионе.
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что нападение Израиля на ядерные объекты Ирана связано с тем, что сейчас Иран оказался в шаге от создания ядерного взрывного устройства, которое можно использовать в военных целях. То есть, Ираном обогащено несколько сотен кг урана235, который является ядерным материалом. Уровень обогащения около 60% – это не самый высокий уровень, но достаточный для цепной реакции распада урана235. Также недавно Ираном проведен лабораторный запуск цепной реакции методом имплозии, что является последним условием создания ядерного оружия.
Он продолжает, иранские ученые успешно испытали такой запуск цепной реакции на небольшом по объему образца урана235.
По его словам, Израиль не стал ждать и пытается снять угрозу раньше времени, уничтожая ядерную программу Ирана вместе с ее исполнителями, а также мощностями по обогащению урана и другими производствами ядерного цикла. Что, собственно, и происходит достаточно успешно.
Аналитик прогнозирует, что, скорее всего, Иран вынужден будет заключать договоренности с Израилем, США, другими ядерными странами, а также МАГАТЭ, которые делают невозможным этот самый последний шаг – создание ядерного устройства, пригодного к использованию.
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