Почему произошло обострение между Израилем и Ираном: какие варианты развития ситуации

Израиль в ночь на пятницу 13 июня нанес удары по целям в Иране. Власти страны заявили, что атаковали объекты иранской ядерной программы. В результате ночных атак убит глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами. В ответ Иран, заявили в ЦАХАЛ, выпустил в сторону Израиля 100 дронов. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Почему произошла эта атака? И какие могут быть дальше варианты развития ситуации? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Есть несколько сценариев развития ситуации

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что Израиль действительно мощно атаковал территорию Ирана. И первые волны ракетных ударов были успешными. Как с точки зрения поражения ядерных объектов, так и с точки зрения уничтожения части систем ПВО и убийства ряда руководителей КСИР и ВС Ирана.

"Такой ущерб предусматривает нечто большее, чем просто разовый ответный удар. Конфликт может затянуться. Израиль выстоит. На этом можно было бы поставить точку и, в зависимости от симпатий к участникам конфликта оценить с точки зрения эмоций. Возможно так же с различной эмоциональной окраской провести сравнение действий украинского и израильского руководства. Всё это будет и есть. Но важно понимать, какие дальше могут быть варианты развития ситуации и как она повлияет на нас", – отметил эксперт.

Он отмечает, первый вариант – если стороны ограничатся краткосрочной эскалацией.

"Наиболее приемлемый для нас сценарий, поскольку он не создаёт новых рамок для политики в Восточной Европе. Но при этом, в случае успеха Израиля, снижает военный потенциал и влияния Ирана на Ближнем Востоке и в Африке", – отметил Игорь Тышкевич.

по его словам, также возможен сценарий – затяжной конфликт. Это означает, что Израиль и Иран не менее нескольких недель обмениваются ударами. При это Иранская сторона пытается активизировать своих партнёров в регионе.

"Худший подвариант данного сценария – включение в противостояние проиранских групп. Йемен прогнозируемо. Но, например, Иракское руководство вчера проводило активные консультации с проиранскими группировками. Просили в случае эскалации не атаковать американские военные объекты на территории Ирака", – отметил Тышкевич.

Израиль решил сделать шаг на опережение

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что нападение Израиля на ядерные объекты Ирана связано с тем, что сейчас Иран оказался в шаге от создания ядерного взрывного устройства, которое можно использовать в военных целях. То есть, Ираном обогащено несколько сотен кг урана235, который является ядерным материалом. Уровень обогащения около 60% – это не самый высокий уровень, но достаточный для цепной реакции распада урана235. Также недавно Ираном проведен лабораторный запуск цепной реакции методом имплозии, что является последним условием создания ядерного оружия.

"Цепочная реакция распада ядерного материала состоит в том, что ядерная частица нейтрон попадает в нестабильное ядро урана235 и выбивает из него два нейтрона. Они попадают в два ядра и выбивают уже четыре нейтрона. Те выбивают уже восемь и так далее. Количество распавшихся ядер с выбросом нейтронов наращивается лавинообразно, процесс сопровождается выделением колоссальной энергии, что, собственно, и является ядерным взрывом", – отметил эксперт.

Он продолжает, иранские ученые успешно испытали такой запуск цепной реакции на небольшом по объему образца урана235.

"Конечно, что лабораторная установка, которая спрятана под землей и имеет огромные размеры, нельзя запихнуть даже в мощную ракету, которая полетит на врага, но, если решены общие проблемы, то чисто технологическая задача создания боевого ядерного устройства может быть решена в течение полугода", – отметил Александр Кочетков.

По его словам, Израиль не стал ждать и пытается снять угрозу раньше времени, уничтожая ядерную программу Ирана вместе с ее исполнителями, а также мощностями по обогащению урана и другими производствами ядерного цикла. Что, собственно, и происходит достаточно успешно.

Аналитик прогнозирует, что, скорее всего, Иран вынужден будет заключать договоренности с Израилем, США, другими ядерными странами, а также МАГАТЭ, которые делают невозможным этот самый последний шаг – создание ядерного устройства, пригодного к использованию.

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