Известный военный историк и автор книг Питер Кеддик-Адамс опубликовал интересную статью об Украине в издании The Telegraf, где отметил, что наше государство искусно использовало слабые стороны ситуации в свою пользу. Он подчеркивает, что война с Ираном только укрепила украинские позиции, а опыт, полученный в этих конфликтах, может сделать Украину неожиданным победителем в конфликте между США и Ираном.

В материале историк отмечает многочисленные вызовы, с которыми столкнулась Украина после начала войны в Персидском заливе. Это, в частности, сокращение поставок систем ПВО, возможные выгоды России от повышения цен на нефть, а также угрозы аграрному сектору. Конфликт грозит летнему экспорту кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла и сои, около 20% которого поставляется в страны Персидского залива, а также импорт удобрений на основе аммиака, необходимых для выращивания этих культур. Основные логистические проблемы связаны с заблокированным Ормузским проливом, через который ограничено судоходство.

Несмотря на сложности, Украина научилась эффективно вести боевые действия даже при ограниченных ресурсах. Она применяет дроны не только против фронтовых целей, но и для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству вооружения. Кеддик-Адамс описывает это как "самую напряженную атмосферу тестирования военных технологий в мире". Он также подчеркивает, что украинская сторона создала собственную воздушную доктрину, не ограничиваясь существующими системами и подходами.

Историк приводит слова генерала Кристофера Каволи, который отметил точность украинских систем ПВО: Силы обороны тратят меньше ракет на ЗРК Patriot, потому что поражают цели более эффективно, в то время как американские операторы работают в "автоматическом режиме".

Дешевые и эффективные украинские вооружения уже привлекли интерес стран Ближнего Востока, а Владимир Зеленский подписал ряд международных соглашений по их поставке. Кеддик-Адамс отмечает, что Украина удачно превратила существующие трудности в стратегическое преимущество, укрепив собственные международные позиции и геополитическое влияние, особенно среди государств, ранее относившихся к украинской борьбе с Путиным осторожно.

По словам автора, украинская стратегия демонстрирует, как страна умело разыграла "слабые карты", превратив экзистенциальный кризис в свой шанс и заложив основу для новой глобальной роли на международной арене.

Портал "Комментарии" уже писал , что кафиры применяют новую тактику, используя дроны типа "Шахед" с макетами ракет Р-60, чтобы дезориентировать украинскую авиацию и перегрузить системы противовоздушной обороны.