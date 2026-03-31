Чому війна з Іраном може стати перемогою для України: озвучено вражаючий прогноз

Відомий військовий історик та автор книг Пітер Кеддік-Адамс опублікував цікаву статтю про Україну у виданні The Telegraf, де відзначив, що наша держава майстерно використала слабкі сторони ситуації на свою користь. Він підкреслює, що війна з Іраном лише зміцнила українські позиції, а досвід, здобутий у цих конфліктах, може зробити Україну несподіваним переможцем у конфлікті між США та Іраном.

Фото: з відкритих джерел

У матеріалі історик зазначає численні виклики, з якими стикнулася Україна після початку війни у Перській затоці. Це, зокрема, скорочення постачання систем ППО, можливі вигоди Росії від підвищення цін на нафту, а також загрози для аграрного сектору. Конфлікт загрожує літньому експорту кукурудзи, пшениці, соняшникової олії та сої, близько 20% якого постачається до країн Перської затоки, а також імпорту добрив на основі аміаку, необхідних для вирощування цих культур. Основні логістичні проблеми пов’язані із заблокованою Ормузькою протокою, через яку обмежено судноплавство.

Попри складнощі, Україна навчилася ефективно вести бойові дії навіть за обмежених ресурсів. Вона застосовує дрони не лише проти фронтових цілей, але й для ударів по російських нафтопереробних заводах та підприємствах із виробництва озброєння. Кеддік-Адамс описує це як "найнапруженішу атмосферу тестування військових технологій у світі". Він також підкреслює, що українська сторона створила власну повітряну доктрину, не обмежуючись наявними системами та підходами.

Історик наводить слова генерала Крістофера Каволі, який відзначив точність українських систем ППО: Сили оборони витрачають менше ракет на ЗРК Patriot, бо уражають цілі ефективніше, тоді як американські оператори працюють у "автоматичному режимі".

Дешеві та ефективні українські озброєння вже привернули інтерес країн Близького Сходу, а Володимир Зеленський підписав низку міжнародних угод для їх постачання. Кеддік-Адамс зазначає, що Україна вдало перетворила наявні труднощі на стратегічну перевагу, зміцнивши власні міжнародні позиції та геополітичний вплив, особливо серед держав, які раніше ставилися до української боротьби з Путіним обережно.

За словами автора, українська стратегія демонструє, як країна вміло розіграла "слабкі карти", перетворивши екзистенційну кризу на свій шанс і заклавши підґрунтя для нової глобальної ролі на міжнародній арені.

Портал "Коментарі" вже писав, що окупанти застосовують нову тактику, використовуючи дрони типу "Шахед" з макетами ракет Р-60, щоб дезорієнтувати українську авіацію та перевантажити системи протиповітряної оборони.