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Главная Новости Мир Ближний Восток "Подарок" на прощание: армянские военные взорвали территории, переданные Азербайджану (видео)
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"Подарок" на прощание: армянские военные взорвали территории, переданные Азербайджану (видео)

Территории должны были перейти Азербайджану ровно в полночь

сегодня, 09:05 comments1459
Автор:

Кириєнко Анна

Армянские военные взорвали территории в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Новости.

"Подарок" на прощание: армянские военные взорвали территории, переданные Азербайджану (видео)

Фото: УНИАН

Эти территории в полночь должны были перейти под власть Азербайджана. Армяне, очевидно, не были согласны с таким решением, поэтому оставили "подарок" и взорвали военную базу на переданных территорий.

Сильный взрыв был зафиксирован на видео 24 ноября.


Напомним, что за территории Нагорного Карабаха продолжалась борьба между Арменией и Азербайджаном. Каждая из стран заявляла о своих правах на эту местность. Власти Азербайджана пришлось просить поддержки в России.

С 10 ноября между тремя сторонами — Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано соглашение о прекращении войны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже извинился перед собственным народом за пролитую кровь.

Населения Азербайджана осталось неудовлетворенным таким решением, поэтому граждане вышли на массовые протесты.

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Источник: https://www.unian.net/world/dogovor-o-mire-v-karabahe-armyanskie-voennye-podorvali-voinskuyu-chast-novosti-mira-11232017.html?_ga=2.141957883.831210081.1606024086-323982004.1603272846
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Обусуждения

paroplav

сегодня, 09:23

А я то думал, почему говорят что они говнистые.

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