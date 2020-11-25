"Подарок" на прощание: армянские военные взорвали территории, переданные Азербайджану (видео)

Армянские военные взорвали территории в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Новости.



Фото: УНИАН

Эти территории в полночь должны были перейти под власть Азербайджана. Армяне, очевидно, не были согласны с таким решением, поэтому оставили "подарок" и взорвали военную базу на переданных территорий.

Сильный взрыв был зафиксирован на видео 24 ноября.





Напомним, что за территории Нагорного Карабаха продолжалась борьба между Арменией и Азербайджаном. Каждая из стран заявляла о своих правах на эту местность. Власти Азербайджана пришлось просить поддержки в России.

С 10 ноября между тремя сторонами — Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано соглашение о прекращении войны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже извинился перед собственным народом за пролитую кровь.

Населения Азербайджана осталось неудовлетворенным таким решением, поэтому граждане вышли на массовые протесты.

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