Конфликт в Нагорном Карабахе: какие выводы стоит сделать Украине

Эскалация вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха продолжается уже больше месяца. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается армянами и азербайджанцами. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась непризнанная республика Арцах. «Комментарии» вместе с экспертами разбирались, чем может закончиться конфликт в Нагорном Карабахе и какие выводы из этой ситуации должна сделать Украина.

Конфликт в Нагорном Карабахе: финальный аккорд боевых действий

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает, что происходящее сейчас в Нагорном Карабахе – это финальный аккорд боевых действий второй Карабахской войны с освобождением азербайджанскими войсками Шуши – по аналогии с финалом первой Карабахской, в 90-е годы.

«Тогда падение Шуши ознаменовало поражение Азербайджана, – напоминает эксперт. – После освобождения Шуши предполагаю, что Баку согласится на прекращение боевых действий и сможет за столом переговоров, при условии присутствия Турции как одного из гарантов, начать переговоры о политическом урегулировании. Где главным принципом будет признание всеми сторонами факта, что Карабах – это Азербайджан».

Проводя параллели с ситуацией на Донбассе, Игорь Семиволос призывает помнить, что переговорщики и дипломаты могут выиграть мир лишь при условии, когда их аргументы надежно подпирают вооруженные силы.

«Поэтому следует прекратить повторять, как мантру, что освобождение оккупированных Москвой украинских территорий невозможно военным путем. Все опции должны быть на столе – и Украина должна быть готова действовать в соответствии с оперативной возможностью и складывающимися обстоятельствами», – подчеркивает эксперт.

Конфликт в Нагорном Карабахе:никто не хочет сдавать территорию

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко отмечает: «Согласно Мадридским принципам, Азербайджану должны были вернуть контроль над территориями, которые были оккупированы Арменией вокруг Нагорного Карабаха с оставлением для армян Лачинского коридора для соединения с Нагорного Карабаха. Статус этих территорий должен быть решен путем будущего волеизъявления».

Но это так и не было реализовано. Армения не хотела сдавать территории вокруг Нагорного Карабаха, а Азербайджан – позволить в будущем провести там референдум.

«Поэтому, на мой взгляд, Азербайджан военным путем возвращает те регионы, которые были его, но не принадлежали к территориям Нагорного Карабаха, – говорит Богдан Петренко. – Вероятно, после военного возврата этих территорий, процесс снова перейдет к дипломатическим переговорам. Вводить азербайджанские войска в сам Нагорный Карабах нет смысла – поскольку современная война предусматривает не только контроль территорий, но контроль условий (борьба за идентификацию). А в Нагорном Карабахе проживают лишь армяне, которые будут воспринимать войска Азербайджана как оккупантов».

Эксперт подчеркивает, что Россия в этом контексте, прямо не поддерживает ни одну из сторон. В том числе – союзника-Армению, по формальным основаниям. Тем самым РФ, по мнению Богдана Петренко, пытаться:

а) удержать статус дипломатического посредника в конфликте;

б) надеется на перспективу введения своего миротворческого контингента в Нагорный Карабах, когда военный конфликт трансформируется в дипломатический.

«Формально это будет введение российских войск на территории, которые мировое сообщество признает Азербайджаном, – считает эксперт. – Что касается окончательного завершения конфликта, то, к сожалению, мало какой конфликт сегодня завершается полностью. В лучшем случае, мы получим еще несколько десятков лет до его завершения».

Конфликт в Нагорном Карабахе: не стоит проводить параллели с Донбассом

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что не стоит проводить прямых аналогий между ситуациями в Нагорном Карабахе и на Донбассе.

«Слишком разная сама по себе природа конфликта, – поясняет он. – В Нагороном Карабахе – этнический, национальный, религиозный. А у нас – агрессия одной страны против другой, конфликт абсолютно искусственный. При этом формат урегулирования конфликтов и там, и тут – неэффективен. ОБСЕ, Минская группа – и никакого результата».

По мнению Валерия Кравченко, главный вывод, который мы можем сделать для себя – умение ждать и готовиться.

«Азербайджан ждал «окно возможностей», готовился к деоккупации своих территорий почти 30 лет. При этом не просто ждал, а повышал боеспособность армии, покупая оружие, в том числе, у РФ, у Украины, – отмечает Валерий Кравченко. – Кстати, Россия в этом конфликте могла бы быть на стороне Армении – своего союзника по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Но она признает (как и весь мир) суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Ситуация показывает истинную ценность союзнических обязательств РФ. Уверен, «слив» Армении по достоинству оценят другие члены ОДКБ. Фактически Россия запустила механизм, который ни к чему хорошему ее не приведет».

Ждать, пока ослабнет Россия (что может занять и годы, и десятилетия) – не выход, уверен директор Центра международной безопасности.

«У Азербайджана можно было бы поучиться тому, как они отстаивают свои территории не только военным путем, но и на уровне дипломатии, морали, образования, – считает Валерий Кравченко. – Никто не усомнился, что Нагорный Карабах – часть Азербайджана. Как в Грузии – соответствующая риторика по отношению к Южной Осетии и Абхазии. Так и мы должны не сомневаться, укреплять свои позиции. И не исключать возможно военной деоккупации. Азербайджан постоянно держал в уме этот сценарий. У нас же он, похоже, даже не рассматривается».

Также эксперт обращает внимание, что Азербайджан не решился бы на операцию без мощной поддержки со стороны Турции. В нашем случае такими союзниками могут быть США и Великобритания, считает Валерий Кравченко. Тем важнее Украине получить статут главного союзника США вне НАТО. Не оставляя при этом движение в сторону евроатлантической интеграции.

Ранее «Комментарии» писали, что Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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