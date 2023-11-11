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После очередной атаки на Сектора Газа США упрекнули Израиль: что возмутило американцев

Избегая напрямую указывать на Израиль и продолжая отстаивать его право на самооборону, Блинкен все-таки в наиболее резких на сегодняшний день выражениях высказался о последствиях ударов по сектору Газа

сегодня, 09:25
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Кравцев Сергей
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США стараются оказать давление на Израиль, поскольку большие жертвы среди палестинского населения начинают негативно сказываться на отношениях между арабскими странами и Вашингтоном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

После очередной атаки на Сектора Газа США упрекнули Израиль: что возмутило американцев

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Необходимо приложить больше усилий, чтобы "минимизировать вред для палестинского гражданского населения", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу. Избегая напрямую указывать на Израиль и продолжая отстаивать его право на самооборону, Блинкен все-таки в наиболее резких на сегодняшний день выражениях высказался о последствиях ударов по сектору Газа, отмечает CNN.


"Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели. Чтобы это прекратить, США продолжат обсуждать с Израилем необходимые шаги с целью "сделать все возможное для предотвращения вреда и максимизации доставляемой им [палестинцам] помощи", – заявил он.

Накануне Лига арабских государств потребовала "полностью прекратить" военные действия в секторе Газа, а не просто остановить их ради перемирия для поставки гуманитарной помощи. В субботу в Саудовской Аравии должен состояться саммит лидеров арабских государств, на котором будут обсуждаться способы "остановить израильскую агрессию в Газе", говорится в заявлении Лиги.

Читайте также на портале "Комментарии" — пошел второй месяц эскалации на Ближнем Востоке, спровоцированной террористической атакой ХАМАС на Израиль. Израильская армия (ЦАХАЛ) ведет бои в центре города Газа, пытаясь выполнить цели операции – уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников. При этом власти Израиля уверяют, что не намерены оккупировать Сектор Газа. И даже согласились на "гуманитарные паузы", давая возможность мирным жителям покинуть анклав, превратившийся в поле боя. О чем говорит ситуация в настоящее время? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/11/10/politics/antony-blinken-israel-gaza/index.htm
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