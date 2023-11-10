Варианты дальнейшего развития войны на Ближнем Востоке: какой финт снова повторил Путин

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Кравцев Сергей
Пошел второй месяц эскалации на Ближнем Востоке, спровоцированной террористической атакой ХАМАС на Израиль. Израильская армия (ЦАХАЛ) ведет бои в центре города Газа, пытаясь выполнить цели операции – уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников. При этом власти Израиля уверяют, что не намерены оккупировать Сектор Газа. И даже согласились на "гуманитарные паузы", давая возможность мирным жителям покинуть анклав, превратившийся в поле боя. О чем говорит ситуация в настоящее время? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что есть три варианта дальнейшего развития событий.
Первый сценарий – наиболее оптимальный для Израиля, его союзников, Украины. Согласно ему, ЦАХАЛ быстро (максимум за месяц-два) заканчивает операцию хотя бы в северной части Газы. Уничтожит боевые возможности ХАМАС, сделав невозможным атаки на Израиль в будущем. Зафиксирует безопасностную ситуацию. И начнет политические консультации с арабским миром касательно дальнейшего управления Сектором Газа. Тогда вся эта история перестанет отвлекать внимание от Украины. И пока похоже, всё идет именно по такому пути, отмечает эксперт.
Второй вариант – ХАМАС сможет сопротивляться более длительной время, операция затянется. Территория Газы небольшая, но там очень плотная застройка, тоннели, население симпатизирует хамасовцам.
Третий вариант – в войну вступают другие участники. Хезболла, а то и Иран. По состоянию на сейчас этот сценарий менее вероятен, чем казался изначально, подчеркивает Александр Палий.
По мнению эксперта, Израиль будет теперь более настроен помогать Украине.
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает следующим образом:
По мнению эксперта, безусловно, следует проводить параллель между хамассовским и российским терроризмом. И в этом ракурсе, напоминает Игорь Романенко, правильные вещи говорил в недавнем обращении президент США Джо Байден.
Он считает, что тут напрашивается аналогия с тем, как Путин действовал после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе. Тогда он стал нерукопожатым, а на ноябрьском саммите "Большой двадцатки" в австралийском Брисбене с ним даже никто не хотел стоять рядом. И мстительный российский диктатор перебросил войска РФ в Сирию, поддержал тамошнего диктатора Башара Асада, разрушил массу городов, создал миграционный кризис. И вынудил Запад общаться с ним. Фактически, восстановив ранее утраченное влияние.
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