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Варианты дальнейшего развития войны на Ближнем Востоке: какой финт снова повторил Путин

Эскалация на Ближнем Востоке должна привести к переосмыслению Израилем своего умеренного отношения к российско-украинской войне

сегодня, 18:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пошел второй месяц эскалации на Ближнем Востокеспровоцированной террористической атакой ХАМАС на ИзраильИзраильская армия (ЦАХАЛ) ведет бои в центре города Газа, пытаясь выполнить цели операции – уничтожение ХАМАСа и освобождение заложниковПри этом власти Израиля уверяют, что не намерены оккупировать Сектор ГазаИ даже согласились на "гуманитарные паузы"давая возможность мирным жителям покинуть анклав, превратившийся в поле боя. О чем говорит ситуация в настоящее время? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Варианты дальнейшего развития войны на Ближнем Востоке: какой финт снова повторил Путин

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Есть три варианта дальнейшего развития событий

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что есть три варианта дальнейшего развития событий.


Первый сценарий – наиболее оптимальный для Израиля, его союзников, Украины. Согласно ему, ЦАХАЛ быстро (максимум за месяц-два) заканчивает операцию хотя бы в северной части Газы. Уничтожит боевые возможности ХАМАС, сделав невозможным атаки на Израиль в будущем. Зафиксирует безопасностную ситуацию. И начнет политические консультации с арабским миром касательно дальнейшего управления Сектором Газа. Тогда вся эта история перестанет отвлекать внимание от Украины. И пока похоже, всё идет именно по такому пути, отмечает эксперт.

Второй вариант – ХАМАС сможет сопротивляться более длительной время, операция затянется. Территория Газы небольшая, но там очень плотная застройка, тоннели, население симпатизирует хамасовцам.

Третий вариант – в войну вступают другие участники. Хезболла, а то и Иран. По состоянию на сейчас этот сценарий менее вероятен, чем казался изначально, подчеркивает Александр Палий.

"Эскалация на Ближнем Востоке должна привести к переосмыслению Израилем своего умеренного отношения к российско-украинской войне, – считает он. – Мы видели, что израильское общество симпатизирует Украине, но там имелось и немало симпатиков России. Думаю, последних станет значительно меньше после этого обострения. После того, как власти РФ открыто поддержали ХАМАС, принимали у себя его руководствоИзраильский премьер Нетаньяху долго заигрывал с Путиным. А это в итоге привело к вероломному удару со стороны РФ. Наверняка, в Кремле знали о готовящейся атаке ХАМАС, возможно, даже помогали в осуществлении этого замысла. Россияне фактически аплодировали действиям ХАМАС. А представитель РФ в ООН и вовсе заявил, что Израиль не имеет права на самооборону, потому что якобы является оккупантом".

По мнению эксперта, Израиль будет теперь более настроен помогать Украине.

Украине свою позицию следует выражать очень аккуратно

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает следующим образом:

"После террористической атаки ХАМАС, мы включились в этот процесс, поддержав Израиль. Что было логично, учитывая откровенное варварство, с которым проводилось нападение, массу жертв среди гражданского населениязахват заложников. В принципе, Украина тут выступила как практически весь Западный мир, частью которого мы себя считаем и официально закрепить это (вхождением в ЕС) стремимся. Официальный Киев сделал это, несмотря на негативную реакцию мусульманского, арабского мира в адрес Израиля. Но сейчас, после того, как ответные действия ЦАХАЛ привели к немалому числу жертв в Газе, свою позицию следует выражать очень аккуратно, сдержанно. Делая упор на важности отстаивать общечеловеческие ценности".

По мнению эксперта, безусловно, следует проводить параллель между хамассовским и российским терроризмом. И в этом ракурсе, напоминает Игорь Романенко, правильные вещи говорил в недавнем обращении президент США Джо Байден.

"К сожалению, обострение на Ближнем Востоке, которое длится второй месяц, отвлекает внимание от российско-украинской войны. И информационно, и в плане снижения военной и финансовой поддержки, что Украина уже ощущает. Нет сомнений, что РФ способствовала атаке ХАМАС на Израильдействуя через Иран. Способствовала и оружием, и инструкторами", – подчеркивает генерал.

Он считает, что тут напрашивается аналогия с тем, как Путин действовал после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе. Тогда он стал нерукопожатым, а на ноябрьском саммите "Большой двадцатки" в австралийском Брисбене с ним даже никто не хотел стоять рядом. И мстительный российский диктатор перебросил войска РФ в Сирию, поддержал тамошнего диктатора Башара Асада, разрушил массу городов, создал миграционный кризис. И вынудил Запад общаться с ним. Фактически, восстановив ранее утраченное влияние.

"Точно так же Кремль действовал и сейчас, – уверен Игорь Романенко. – С целью ослабления внимания к Украине, с целью вбивания клиньев среди наших союзников (имеющихся западных и гипотетических в странах Глобального Юга), РФ с помощью Ирана и при попустительстве Китая помогла организовать атаку ХАМАС на Израиль. Сделав Ближний Восток вновь "горячей точкой". Фактически повторив сирийскую кампанию, но уже чужими руками".

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Источник: https://comments.ua/
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