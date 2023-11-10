Варианты дальнейшего развития войны на Ближнем Востоке: какой финт снова повторил Путин

Пошел второй месяц эскалации на Ближнем Востоке, спровоцированной террористической атакой ХАМАС на Израиль. Израильская армия (ЦАХАЛ) ведет бои в центре города Газа, пытаясь выполнить цели операции – уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников. При этом власти Израиля уверяют, что не намерены оккупировать Сектор Газа. И даже согласились на "гуманитарные паузы", давая возможность мирным жителям покинуть анклав, превратившийся в поле боя. О чем говорит ситуация в настоящее время? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Есть три варианта дальнейшего развития событий

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что есть три варианта дальнейшего развития событий.

Первый сценарий – наиболее оптимальный для Израиля, его союзников, Украины. Согласно ему, ЦАХАЛ быстро (максимум за месяц-два) заканчивает операцию хотя бы в северной части Газы. Уничтожит боевые возможности ХАМАС, сделав невозможным атаки на Израиль в будущем. Зафиксирует безопасностную ситуацию. И начнет политические консультации с арабским миром касательно дальнейшего управления Сектором Газа. Тогда вся эта история перестанет отвлекать внимание от Украины. И пока похоже, всё идет именно по такому пути, отмечает эксперт.

Второй вариант – ХАМАС сможет сопротивляться более длительной время, операция затянется. Территория Газы небольшая, но там очень плотная застройка, тоннели, население симпатизирует хамасовцам.

Третий вариант – в войну вступают другие участники. Хезболла, а то и Иран. По состоянию на сейчас этот сценарий менее вероятен, чем казался изначально, подчеркивает Александр Палий.

Израильский премьер Нетаньяху долго заигрывал с Путиным. А это в итоге привело к вероломному удару со стороны РФ. Наверняка, в Кремле знали о готовящейся атаке ХАМАС, возможно, даже помогали в осуществлении этого замысла. Россияне фактически аплодировали действиям ХАМАС. А представитель РФ в ООН и вовсе заявил, что Израиль не имеет права на самооборону, потому что якобы является оккупантом ". "Эскалация на Ближнем Востоке должна привести к переосмыслению Израилем своего умеренного отношения к российско-украинской войне, – считает он. – Мы видели, что израильское общество симпатизирует Украине, но там имелось и немало симпатиков России. Думаю, последних станет значительно меньше после этого обострения. После того, как власти РФ открыто поддержали ХАМАС, принимали у себя его руководство

По мнению эксперта, Израиль будет теперь более настроен помогать Украине.

Украине свою позицию следует выражать очень аккуратно

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает следующим образом:

захват заложников. В принципе, Украина тут выступила как практически весь Западный мир, частью которого мы себя считаем и официально закрепить это (вхождением в ЕС) стремимся. Официальный Киев сделал это, несмотря на негативную реакцию мусульманского, арабского мира в адрес Израиля. Но сейчас, после того, как ответные действия ЦАХАЛ привели к немалому числу жертв в Газе, свою позицию следует выражать очень аккуратно, сдержанно. Делая упор на важности отстаивать общечеловеческие ценности". "После террористической атаки ХАМАС, мы включились в этот процесс, поддержав Израиль. Что было логично, учитывая откровенное варварство, с которым проводилось нападение, массу жертв среди гражданского населения

По мнению эксперта, безусловно, следует проводить параллель между хамассовским и российским терроризмом. И в этом ракурсе, напоминает Игорь Романенко, правильные вещи говорил в недавнем обращении президент США Джо Байден.

действуя через Иран. Способствовала и оружием, и инструкторами", – подчеркивает генерал. "К сожалению, обострение на Ближнем Востоке, которое длится второй месяц, отвлекает внимание от российско-украинской войны. И информационно, и в плане снижения военной и финансовой поддержки, что Украина уже ощущает. Нет сомнений, что РФ способствовала атаке ХАМАС на Израиль

Он считает, что тут напрашивается аналогия с тем, как Путин действовал после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе. Тогда он стал нерукопожатым, а на ноябрьском саммите "Большой двадцатки" в австралийском Брисбене с ним даже никто не хотел стоять рядом. И мстительный российский диктатор перебросил войска РФ в Сирию, поддержал тамошнего диктатора Башара Асада, разрушил массу городов, создал миграционный кризис. И вынудил Запад общаться с ним. Фактически, восстановив ранее утраченное влияние.

"Точно так же Кремль действовал и сейчас, – уверен Игорь Романенко. – С целью ослабления внимания к Украине, с целью вбивания клиньев среди наших союзников (имеющихся западных и гипотетических в странах Глобального Юга), РФ с помощью Ирана и при попустительстве Китая помогла организовать атаку ХАМАС на Израиль. Сделав Ближний Восток вновь "горячей точкой". Фактически повторив сирийскую кампанию, но уже чужими руками".

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