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Посол Израиля заявил, что ХАМАС использует оружие союзника России

Израильский посол считает, что у боевиков ХАМАС есть оружие из Северной Кореи.

сегодня, 16:02
Автор:
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Slava Kot
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Посол Израиля заявил, что ХАМАС использует оружие союзника России

Посол Израиля в Южной Корее Акива Тор. Фото из открытых источников

Посол Израиля в Южной Корее Акива Тор рассказал, что палестинские боевики ХАМАС, атаковавшие приграничные израильские территории, имеют на своем вооружении оружие из Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".


Израильский посол Акива То считает, что военное вооружение из КНДР палестинские боевики ХАМАС могли получить при посредничестве Ирана.

"В Газе, которая нас атакует, используют северокорейское оружие", — сообщил Акива Тор и добавил, что "возможно, это северокорейское оружие было в Иране достаточно долго".

Несмотря на возможность дополнительного вооружения у боевиков израильский посол решительно заявил о необходимости военных действий в Секторе Газы.

"Мы уничтожим это оружие в Газе", – сказал Тор.

Несмотря на такие заявления от официального представителя Израиля, Северная Корея отрицает, что посылала оружие боевикам ХАМАС для нападения на Израиль. Интересно, что ранее исследователь оружия под именем War Noir публиковал фото вооружения ХАМАС, захваченные израильской армией, где якобы было указано на ее северокорейское происхождение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины Евгений Корнийчук объяснил ситуацию с отказом в визите президента Владимира Зеленского в Израиль.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на информацию о поставках оружия из КНДР. Несмотря на доказательства от США и неправительственных организаций о движении поезда и кораблей с оружием из Северной Кореи в Россию, спикер Кремля Дмитрий Песков отрицал поставки любого оружия от союзника РФ.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/posol-izrail-zbroja/7314209.html?nocache=1
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Обсуждения

SS

сегодня, 15:15

Дай бог чтоб от жидовни в ближайшее время ничего не осталось. Не даром этих тварей во все времена убивали и гнали прочь! Пора на этой поганой нации поставить жирную термоядерную точку!


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