Потеря Угледара: что означает уход ВСУ из города

Потеря Угледара, города, обороняемого украинскими силами в течение двух лет, подчеркивает сложное положение Украины на текущем этапе войны, но вряд ли кардинально изменит ее ход. Об этом говорится в материале AP (Associated Press).

Оккупация Угледара (фото из открытых источников)

Вооруженные силы Украины объявили, что выводят подразделения из Угледара во избежание дальнейших потерь среди личного состава и сохранить военную технику. Отступление произошло на фоне усиленных атак со стороны российской авиации, использовавшей авиабомбы и другие средства поражения. По словам Арсения Прилипки, руководителя прессслужбы 72-й бригады, основной тактикой врага было оцепление украинских сил с флангов, что в конце концов истощило ресурсы защитников.

”Основная тактика россиян заключалась в том, чтобы окружить нас с флангов, и они делали это постоянно в течение шести-семи месяцев постоянными атаками с воздуха — благодаря этой тактике они успели исчерпать наши ресурсы, потому что у нас нет столько как у них”, — рассказал Арсений Прилипко, руководитель пресс-службы 72-й бригады, которая с августа 2022 года защищала Угледар.



Падение Угледара отражает всеобщую тенденцию на фронте, где, по данным AP, украинская армия постепенно теряет контроль над территориями на фоне недостаточной поддержки со стороны западных партнеров. Журналисты отмечают, что США отказали Киеву в предоставлении разрешения использования армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для ударов по целям в глубине России, что ограничивает возможности Украины снижать потенциал Москвы.

Авторы материала также акцентируют внимание на неравном противостоянии в воздухе, поскольку у России есть значительное преимущество в небе. Доминирование РФ позволило ей применять и совершенствовать новые виды авиационных планирующих бомб, против которых украинские силы пока не оказывают эффективного противодействия.

Материал также отмечает, что уход украинских военных из Угледара произошел после визита президента Владимира Зеленского в США, во время которого Киеву снова не удалось получить ATACMS, а План победы Зеленского некоторые политики назвали "список желаний, а не планом действий".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие получили россияне после захвата Угледара .