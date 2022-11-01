Предупреждение о войне. США находятся в полной боевой готовности

Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, предупреждая о грядущем нападении со стороны Ирана. Это переводит войска США и других стран Ближнего Востока в состояние повышенной готовности, сообщает американское Wall Street Journal.



Джо Байден и наследный принц Аравии Мухаммед ибн Салман-ас-Сауд. Фото из открытых источников.

Дипломаты Саудовской Аравии сообщили спецслужбе США, что Иран может атаковать их страну. Кроме того, Исламское Государство может совершить нападение на иракский город Эрбиль, где проживает много курдов. Такие действия Иран хочет совершить, чтобы отвлечь внимание от начавшихся с сентября внутренних протестов.

США рассмотрели сообщения саудитов и выразили свою обеспокоенность возможной атакой, а также отметили, что дать ответ таким шагам Ирана.

"Мы обеспокоены угрозами и остаемся в постоянном контакте с саудитами через военные и разведывательные каналы. Мы без колебаний будем действовать на защиту наших интересов и партнеров в регионе", — заявил представитель Совета национальной безопасности США, которого цитирует WSJ.

В октябре Иран публично осудил Саудовскую Аравию из-за освещения митингов в Исламском государстве. Саудовская Аравия через персидские спутниковые каналы показывают революцию в Иране.

Революция в Иране началась со смерти 22-летней девушки Махсы Амини, погибшей в СИЗО. Махсу задержала полиция морали Ирана из-за ненадлежащего внешнего вида, который должна иметь мусульманская женщина. Иранцы вышли массово на протесты, чтобы власти нашли и наказали убийц девушки, кроме того, для большинства жителей Ирана не нравится уровень жизни в стране и постоянные кризисы.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Иран согласился предоставить России около 1000 баллистических ракет и новых дронов-камикадзе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!