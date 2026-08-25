Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его сына

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху публично объявил, что спецслужбы Исламской Республики Иран пытались ликвидировать одного из его сыновей. Об этом глава израильского правительства сообщил во время общения с журналистами, обвинив Тегеран в подготовке дерзкого политического убийства.

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

"Случилось нечто невероятное: Иран избрал целью одного из моих сыновей, – рассказал израильский лидер в эфире телеканала Channel 14, – Иран пытался убить одного из моих сыновей".

Глава правительства не стал конкретизировать, о каком именно из его сыновей идет речь, а также воздержался от разглашения точных дат и обстоятельств срыва этой вражеской операции.

Громкое заявление прозвучало на фоне внутриполитических дискуссий по усилению безопасности бывшего руководителя Генерального штаба Гади Айзенкота. Последний является главным конкурентом действующего премьера в преддверии выборов, запланированных на 27 октября. Нетаньяху выступил с требованием немедленно предоставить оппоненту круглосуточное сопровождение спецслужб, назвав защиту топ-политиков жизненной необходимостью.

"Без нее Иран может добиться своего", — предупредил руководитель Кабмина, отмечая, что усиленная охрана в условиях противостояния с Тегераном "не роскошь".

Сразу после выхода интервью в эфир известный израильский журналист Амит Сегаль обнародовал дополнительные заголовки. По его данным, информация о подготовке этого покушения не является новой для силовых ведомств страны.

"Информация о покушении известна уже несколько месяцев, — констатировал медийщик, объясняя, почему об этом не сообщалось ранее, — однако ранее находилась под запретом публикации".

В настоящее время подробные обстоятельства иранского сговора, мотивы выбора конкретной цели в семье премьера и механизмы, задействованные израильскими контрразведчиками для предотвращения трагедии, остаются строго засекреченными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в известный украинский волонтер Михаил Пурышев, который весной 2022 года на собственном красном микроавтобусе совершал смертельно опасные рейсы для спасения детей из оккупированного Мариуполя, а также обустраивал пункты несокрушимости по всему Донбассу, оказался под жестоким прессингом российских спецслужб. Силовики путинского режима фактически взяли в заложники одного из его сыновей, выдвинув волонтеру бескомпромиссный ультиматум.



