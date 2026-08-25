Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его сына

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Недилько Ксения
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху публично объявил, что спецслужбы Исламской Республики Иран пытались ликвидировать одного из его сыновей. Об этом глава израильского правительства сообщил во время общения с журналистами, обвинив Тегеран в подготовке дерзкого политического убийства.
Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников
Глава правительства не стал конкретизировать, о каком именно из его сыновей идет речь, а также воздержался от разглашения точных дат и обстоятельств срыва этой вражеской операции.
Громкое заявление прозвучало на фоне внутриполитических дискуссий по усилению безопасности бывшего руководителя Генерального штаба Гади Айзенкота. Последний является главным конкурентом действующего премьера в преддверии выборов, запланированных на 27 октября. Нетаньяху выступил с требованием немедленно предоставить оппоненту круглосуточное сопровождение спецслужб, назвав защиту топ-политиков жизненной необходимостью.
Сразу после выхода интервью в эфир известный израильский журналист Амит Сегаль обнародовал дополнительные заголовки. По его данным, информация о подготовке этого покушения не является новой для силовых ведомств страны.
В настоящее время подробные обстоятельства иранского сговора, мотивы выбора конкретной цели в семье премьера и механизмы, задействованные израильскими контрразведчиками для предотвращения трагедии, остаются строго засекреченными.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в известный украинский волонтер Михаил Пурышев, который весной 2022 года на собственном красном микроавтобусе совершал смертельно опасные рейсы для спасения детей из оккупированного Мариуполя, а также обустраивал пункты несокрушимости по всему Донбассу, оказался под жестоким прессингом российских спецслужб. Силовики путинского режима фактически взяли в заложники одного из его сыновей, выдвинув волонтеру бескомпромиссный ультиматум.