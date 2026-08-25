Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звинуватив Іран у спробі ліквідувати його сина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно оголосив, що спецслужби Ісламської Республіки Іран намагалися ліквідувати одного з його синів. Про це очільник ізраїльського уряду повідомив під час спілкування з журналістами, звинувативши Тегеран у підготовці зухвалого політичного вбивства.

Беньямін Нетаньяху. Фото з відкритих джерел

"Сталося щось неймовірне: Іран обрав метою одного з моїх синів, — розповів ізраїльський лідер в ефірі телеканалу Channel 14, — Іран намагався вбити одного з моїх синів".

Глава уряду не став конкретизувати, про якого саме з його синів ідеться, а також утримався від розголошення точних дат та обставин зриву цієї ворожої операції.

Гучна заява прозвучала на тлі внутрішньополітичних дискусій щодо посилення безпеки колишнього керівника Генерального штабу Гаді Айзенкота. Останній є головним конкурентом чинного прем'єра напередодні виборів, запланованих на 27 жовтня. Нетаньягу виступив із вимогою негайно надати опоненту цілодобовий супровід спецслужб, назвавши захист топполітиків життєвою необхідністю.

"Без неї Іран може досягти свого", — попередив керівник Кабміну, наголошуючи, що посилена охорона в умовах протистояння з Тегераном "не розкіш".

Одразу після виходу інтерв'ю в ефір відомий ізраїльський журналіст Аміт Сегаль оприлюднив додаткові залаштункові деталі. За його даними, інформація про підготовку цього замаху не є новою для силових відомств країни.

"Інформація про замах відома вже кілька місяців, — констатував медійник, пояснюючи, чому про це не повідомляли раніше, — проте раніше перебувала під забороною публікації".

Наразі детальні обставини іранської змови, мотиви вибору конкретної цілі в родині прем'єра та механізми, які задіяли ізраїльські контррозвідники для запобігання трагедії, залишаються суворо засекреченими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий український волонтер Михайло Пуришев, який навесні 2022 року на власному червоному мікроавтобусі здійснював смертельно небезпечні рейси задля порятунку дітей з окупованого Маріуполя, а також облаштовував пункти незламності по всій Донеччині, опинився під жорстоким пресингом російських спецслужб. Силовики путінського режиму фактично взяли в заручники одного з його синів, висунувши волонтеру безкомпромісний ультиматум.



