Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звинуватив Іран у спробі ліквідувати його сина

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Недилько Ксения
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно оголосив, що спецслужби Ісламської Республіки Іран намагалися ліквідувати одного з його синів. Про це очільник ізраїльського уряду повідомив під час спілкування з журналістами, звинувативши Тегеран у підготовці зухвалого політичного вбивства.
Беньямін Нетаньяху. Фото з відкритих джерел
Глава уряду не став конкретизувати, про якого саме з його синів ідеться, а також утримався від розголошення точних дат та обставин зриву цієї ворожої операції.
Гучна заява прозвучала на тлі внутрішньополітичних дискусій щодо посилення безпеки колишнього керівника Генерального штабу Гаді Айзенкота. Останній є головним конкурентом чинного прем'єра напередодні виборів, запланованих на 27 жовтня. Нетаньягу виступив із вимогою негайно надати опоненту цілодобовий супровід спецслужб, назвавши захист топполітиків життєвою необхідністю.
Одразу після виходу інтерв'ю в ефір відомий ізраїльський журналіст Аміт Сегаль оприлюднив додаткові залаштункові деталі. За його даними, інформація про підготовку цього замаху не є новою для силових відомств країни.
Наразі детальні обставини іранської змови, мотиви вибору конкретної цілі в родині прем'єра та механізми, які задіяли ізраїльські контррозвідники для запобігання трагедії, залишаються суворо засекреченими.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий український волонтер Михайло Пуришев, який
навесні 2022 року на власному червоному мікроавтобусі здійснював смертельно
небезпечні рейси задля порятунку дітей з окупованого Маріуполя, а також
облаштовував пункти незламності по всій Донеччині, опинився під жорстоким
пресингом російських спецслужб. Силовики путінського режиму фактично взяли в
заручники одного з його синів, висунувши волонтеру безкомпромісний ультиматум.