Премьер Израиля ответил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа

Война на территории сектора Газа будет продолжаться еще много времени. Армия Израиля готова сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели.

Биньямин Нетаньяху (фото из открытых источников)

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel .

"Достижение победы требует больше времени. Война продлится еще много месяцев. Моя политика поняла – будет продолжать бороться, пока не будут достигнуты все целые войны", — заявляет руководитель израильского правительства.

Как продолжил Нетаньяху, Израиль продолжает войну на всех фронтах. Глава правительства еще обещает противостоять Ирану повсюду и всеми способами.

Еще, продолжая свое выступление, Биньямин Нетаньяху сделал свое предупреждение, что Иран пострадает, когда Хезболла приступит к эскалации войны с армией Израиля.

7 октября боевики из группировки ХАМАС вторглись на территорию государства Израиль. Они совершили убийства и похищения не только военнослужащих, но и мирного населения. После теракта в Тель-Авиве приступили к операции "Железные мечи".

При этом, 24 ноября между армией Израиля и боевиками ХАМАС началось временное перемирие, чтобы освободить пленных, однако боевые действия были возобновлены незадолго после этого, 1 декабря, по причине, как заявляет Тель-Авив, нарушение договоренностей со стороны террористов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган критикует Израиль . Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на церемонии вручения государственных наград в Анкаре, где провозгласил резкую речь в сторону Израиля и ее политического руководства. Эрдоган заявил, что Израиль "заставляет нас скучать по Гитлеру" из-за своих военных действий в Секторе Газы.