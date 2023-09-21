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Президент Азербайджана позвонил Путину и извинился: какая причина

Среди застреленных – Иван Ковган заместитель командующего подводными силами Северного флота РФ

сегодня, 15:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Из-за гибели "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе, который перешел под контроль Азербайджана, президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину извинился. Группа россиян попала под обстрел из стрелкового оружия, возвращаясь с наблюдательного поста. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Азербайджана позвонил Путину и извинился: какая причина

Ильхам Алиев (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе президента Алиева.


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"Ильхам Алиев извинился и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено тщательнейшее расследование произошедшего и все виновные понесут", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что 20 сентября при обстреле "миротворцев РФ" погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Известно, что Иван Ковган официально занимал должность заместителя командующего подводными силами Северного флота РФ. Его отправили в Нагорный Карабах только два месяца назад.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Нагорном Карабахе расстреляли машину с "миротворцами России". В капитулировавшем перед Азербайджаном Нагорном Карабахе обстреляли машину, где находились российские военные. Миротворцы возвращались со наблюдательного поста и попали под обстрел из стрелкового оружия.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с военнослужащими РФ подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов, чтобы установить все происшествия.
 



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